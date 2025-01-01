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Futurione

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Билеты от 1670₽

О концерте/спектакле

Откройте для себя FUTURIONE: Тайная комната

FUTURIONE — это не просто место, это ключ к вашему внутреннему источнику вдохновения и восторга. Здесь будущее и настоящее сплетаются в одно целое, а каждое посещение становится настоящим приключением. Уникальные моменты, которые вы переживете здесь, навсегда останутся в вашем сердце.

Иммерсивное пространство тайной церемонии

Приглашаем вас в тайную комнату — иммерсивное пространство, где вы сможете прожить новый гастрономический опыт. Здесь вы окажетесь за одним столом с искусственным интеллектом, что сделает ваше времяпрепровождение незабываемым.

Как посетить тайную комнату

Для посещения тайной комнаты необходим отдельный билет, который можно приобрести в кассе на месте проведения. Общее время, отведенное на экскурсию по выставке, составляет 50 минут. Обратите внимание, что посещение возможно исключительно в указанные в билете день и время.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного проекта и погрузиться в мир FUTURIONE!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽ 13:50 от 1670 ₽ 14:00 от 1670 ₽ 14:10 от 1670 ₽ 14:20 от 1670 ₽ 14:30 от 1670 ₽ 14:40 от 1670 ₽ 14:50 от 1670 ₽ 15:00 от 1670 ₽ 15:10 от 1670 ₽ 15:20 от 1670 ₽ 15:30 от 1670 ₽ 15:40 от 1670 ₽ 15:50 от 1670 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽
24 июля
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽ 13:50 от 1670 ₽ 14:00 от 1670 ₽ 14:10 от 1670 ₽ 14:20 от 1670 ₽ 14:30 от 1670 ₽ 14:40 от 1670 ₽ 14:50 от 1670 ₽ 15:00 от 1670 ₽ 15:10 от 1670 ₽ 15:20 от 1670 ₽ 15:30 от 1670 ₽ 15:40 от 1670 ₽ 15:50 от 1670 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽
25 июля
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽ 13:50 от 1670 ₽ 14:00 от 1670 ₽ 14:10 от 1670 ₽ 14:20 от 1670 ₽ 14:30 от 1670 ₽ 14:40 от 1670 ₽ 14:50 от 1670 ₽ 15:00 от 1670 ₽ 15:10 от 1670 ₽ 15:20 от 1670 ₽ 15:30 от 1670 ₽ 15:40 от 1670 ₽ 15:50 от 1670 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽ 21:20 от 1870 ₽ 21:30 от 1870 ₽ 21:40 от 1870 ₽ 21:50 от 1870 ₽ 22:00 от 1870 ₽ 22:10 от 1870 ₽ 22:20 от 1870 ₽ 22:30 от 1870 ₽
26 июля
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1870 ₽ 10:10 от 1870 ₽ 10:20 от 1870 ₽ 10:30 от 1870 ₽ 10:40 от 1870 ₽ 10:50 от 1870 ₽ 11:00 от 1870 ₽ 11:10 от 1870 ₽ 11:20 от 1870 ₽ 11:30 от 1870 ₽ 11:40 от 1870 ₽ 11:50 от 1870 ₽ 12:00 от 1870 ₽ 12:10 от 1870 ₽ 12:20 от 1870 ₽ 12:30 от 1870 ₽ 12:40 от 1870 ₽ 12:50 от 1870 ₽ 13:00 от 1870 ₽ 13:10 от 1870 ₽ 13:20 от 1870 ₽ 13:30 от 1870 ₽ 13:40 от 1870 ₽ 13:50 от 1870 ₽ 14:00 от 1870 ₽ 14:10 от 1870 ₽ 14:20 от 1870 ₽ 14:30 от 1870 ₽ 14:40 от 1870 ₽ 14:50 от 1870 ₽ 15:00 от 1870 ₽ 15:10 от 1870 ₽ 15:20 от 1870 ₽ 15:30 от 1870 ₽ 15:40 от 1870 ₽ 15:50 от 1870 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽ 21:20 от 1870 ₽ 21:30 от 1870 ₽ 21:40 от 1870 ₽ 21:50 от 1870 ₽ 22:00 от 1870 ₽ 22:10 от 1870 ₽ 22:20 от 1870 ₽ 22:30 от 1870 ₽
27 июля
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1870 ₽ 10:10 от 1870 ₽ 10:20 от 1870 ₽ 10:30 от 1870 ₽ 10:40 от 1870 ₽ 10:50 от 1870 ₽ 11:00 от 1870 ₽ 11:10 от 1870 ₽ 11:20 от 1870 ₽ 11:30 от 1870 ₽ 11:40 от 1870 ₽ 11:50 от 1870 ₽ 12:00 от 1870 ₽ 12:10 от 1870 ₽ 12:20 от 1870 ₽ 12:30 от 1870 ₽ 12:40 от 1870 ₽ 12:50 от 1870 ₽ 13:00 от 1870 ₽ 13:10 от 1870 ₽ 13:20 от 1870 ₽ 13:30 от 1870 ₽ 13:40 от 1870 ₽ 13:50 от 1870 ₽ 14:00 от 1870 ₽ 14:10 от 1870 ₽ 14:20 от 1870 ₽ 14:30 от 1870 ₽ 14:40 от 1870 ₽ 14:50 от 1870 ₽ 15:00 от 1870 ₽ 15:10 от 1870 ₽ 15:20 от 1870 ₽ 15:30 от 1870 ₽ 15:40 от 1870 ₽ 15:50 от 1870 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽
28 июля
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽ 13:50 от 1670 ₽ 14:00 от 1670 ₽ 14:10 от 1670 ₽ 14:20 от 1670 ₽ 14:30 от 1670 ₽ 14:40 от 1670 ₽ 14:50 от 1670 ₽ 15:00 от 1670 ₽ 15:10 от 1670 ₽ 15:20 от 1670 ₽ 15:30 от 1670 ₽ 15:40 от 1670 ₽ 15:50 от 1670 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽
29 июля
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽ 13:50 от 1670 ₽ 14:00 от 1670 ₽ 14:10 от 1670 ₽ 14:20 от 1670 ₽ 14:30 от 1670 ₽ 14:40 от 1670 ₽ 14:50 от 1670 ₽ 15:00 от 1670 ₽ 15:10 от 1670 ₽ 15:20 от 1670 ₽ 15:30 от 1670 ₽ 15:40 от 1670 ₽ 15:50 от 1670 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽
30 июля
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽ 13:50 от 1670 ₽ 14:00 от 1670 ₽ 14:10 от 1670 ₽ 14:20 от 1670 ₽ 14:30 от 1670 ₽ 14:40 от 1670 ₽ 14:50 от 1670 ₽ 15:00 от 1670 ₽ 15:10 от 1670 ₽ 15:20 от 1670 ₽ 15:30 от 1670 ₽ 15:40 от 1670 ₽ 15:50 от 1670 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽
31 июля
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽ 13:50 от 1670 ₽ 14:00 от 1670 ₽ 14:10 от 1670 ₽ 14:20 от 1670 ₽ 14:30 от 1670 ₽ 14:40 от 1670 ₽ 14:50 от 1670 ₽ 15:00 от 1670 ₽ 15:10 от 1670 ₽ 15:20 от 1670 ₽ 15:30 от 1670 ₽ 15:40 от 1670 ₽ 15:50 от 1670 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽
1 августа
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽ 13:50 от 1670 ₽ 14:00 от 1670 ₽ 14:10 от 1670 ₽ 14:20 от 1670 ₽ 14:30 от 1670 ₽ 14:40 от 1670 ₽ 14:50 от 1670 ₽ 15:00 от 1670 ₽ 15:10 от 1670 ₽ 15:20 от 1670 ₽ 15:30 от 1670 ₽ 15:40 от 1670 ₽ 15:50 от 1670 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽ 21:20 от 1870 ₽ 21:30 от 1870 ₽ 21:40 от 1870 ₽ 21:50 от 1870 ₽ 22:00 от 1870 ₽ 22:10 от 1870 ₽ 22:20 от 1870 ₽ 22:30 от 1870 ₽
2 августа
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1870 ₽ 10:10 от 1870 ₽ 10:20 от 1870 ₽ 10:30 от 1870 ₽ 10:40 от 1870 ₽ 10:50 от 1870 ₽ 11:00 от 1870 ₽ 11:10 от 1870 ₽ 11:20 от 1870 ₽ 11:30 от 1870 ₽ 11:40 от 1870 ₽ 11:50 от 1870 ₽ 12:00 от 1870 ₽ 12:10 от 1870 ₽ 12:20 от 1870 ₽ 12:30 от 1870 ₽ 12:40 от 1870 ₽ 12:50 от 1870 ₽ 13:00 от 1870 ₽ 13:10 от 1870 ₽ 13:20 от 1870 ₽ 13:30 от 1870 ₽ 13:40 от 1870 ₽ 13:50 от 1870 ₽ 14:00 от 1870 ₽ 14:10 от 1870 ₽ 14:20 от 1870 ₽ 14:30 от 1870 ₽ 14:40 от 1870 ₽ 14:50 от 1870 ₽ 15:00 от 1870 ₽ 15:10 от 1870 ₽ 15:20 от 1870 ₽ 15:30 от 1870 ₽ 15:40 от 1870 ₽ 15:50 от 1870 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽ 21:20 от 1870 ₽ 21:30 от 1870 ₽ 21:40 от 1870 ₽ 21:50 от 1870 ₽ 22:00 от 1870 ₽ 22:10 от 1870 ₽ 22:20 от 1870 ₽ 22:30 от 1870 ₽
3 августа
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1870 ₽ 10:10 от 1870 ₽ 10:20 от 1870 ₽ 10:30 от 1870 ₽ 10:40 от 1870 ₽ 10:50 от 1870 ₽ 11:00 от 1870 ₽ 11:10 от 1870 ₽ 11:20 от 1870 ₽ 11:30 от 1870 ₽ 11:40 от 1870 ₽ 11:50 от 1870 ₽ 12:00 от 1870 ₽ 12:10 от 1870 ₽ 12:20 от 1870 ₽ 12:30 от 1870 ₽ 12:40 от 1870 ₽ 12:50 от 1870 ₽ 13:00 от 1870 ₽ 13:10 от 1870 ₽ 13:20 от 1870 ₽ 13:30 от 1870 ₽ 13:40 от 1870 ₽ 13:50 от 1870 ₽ 14:00 от 1870 ₽ 14:10 от 1870 ₽ 14:20 от 1870 ₽ 14:30 от 1870 ₽ 14:40 от 1870 ₽ 14:50 от 1870 ₽ 15:00 от 1870 ₽ 15:10 от 1870 ₽ 15:20 от 1870 ₽ 15:30 от 1870 ₽ 15:40 от 1870 ₽ 15:50 от 1870 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽
4 августа
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽ 13:50 от 1670 ₽ 14:00 от 1670 ₽ 14:10 от 1670 ₽ 14:20 от 1670 ₽ 14:30 от 1670 ₽ 14:40 от 1670 ₽ 14:50 от 1670 ₽ 15:00 от 1670 ₽ 15:10 от 1670 ₽ 15:20 от 1670 ₽ 15:30 от 1670 ₽ 15:40 от 1670 ₽ 15:50 от 1670 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽
5 августа
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽ 13:50 от 1670 ₽ 14:00 от 1670 ₽ 14:10 от 1670 ₽ 14:20 от 1670 ₽ 14:30 от 1670 ₽ 14:40 от 1670 ₽ 14:50 от 1670 ₽ 15:00 от 1670 ₽ 15:10 от 1670 ₽ 15:20 от 1670 ₽ 15:30 от 1670 ₽ 15:40 от 1670 ₽ 15:50 от 1670 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽
6 августа
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽ 13:50 от 1670 ₽ 14:00 от 1670 ₽ 14:10 от 1670 ₽ 14:20 от 1670 ₽ 14:30 от 1670 ₽ 14:40 от 1670 ₽ 14:50 от 1670 ₽ 15:00 от 1670 ₽ 15:10 от 1670 ₽ 15:20 от 1670 ₽ 15:30 от 1670 ₽ 15:40 от 1670 ₽ 15:50 от 1670 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 16:10 от 1870 ₽ 16:20 от 1870 ₽ 16:30 от 1870 ₽ 16:40 от 1870 ₽ 16:50 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 17:10 от 1870 ₽ 17:20 от 1870 ₽ 17:30 от 1870 ₽ 17:40 от 1870 ₽ 17:50 от 1870 ₽ 18:00 от 1870 ₽ 18:10 от 1870 ₽ 18:20 от 1870 ₽ 18:30 от 1870 ₽ 18:40 от 1870 ₽ 18:50 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽ 19:10 от 1870 ₽ 19:20 от 1870 ₽ 19:30 от 1870 ₽ 19:40 от 1870 ₽ 19:50 от 1870 ₽ 20:00 от 1870 ₽ 20:10 от 1870 ₽ 20:20 от 1870 ₽ 20:30 от 1870 ₽ 20:40 от 1870 ₽ 20:50 от 1870 ₽ 21:00 от 1870 ₽ 21:10 от 1870 ₽
7 августа
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 1670 ₽ 10:10 от 1670 ₽ 10:20 от 1670 ₽ 10:30 от 1670 ₽ 10:40 от 1670 ₽ 10:50 от 1670 ₽ 11:00 от 1670 ₽ 11:10 от 1670 ₽ 11:20 от 1670 ₽ 11:30 от 1670 ₽ 11:40 от 1670 ₽ 11:50 от 1670 ₽ 12:00 от 1670 ₽ 12:10 от 1670 ₽ 12:20 от 1670 ₽ 12:30 от 1670 ₽ 12:40 от 1670 ₽ 12:50 от 1670 ₽ 13:00 от 1670 ₽ 13:10 от 1670 ₽ 13:20 от 1670 ₽ 13:30 от 1670 ₽ 13:40 от 1670 ₽