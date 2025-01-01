Откройте для себя FUTURIONE: Тайная комната

FUTURIONE — это не просто место, это ключ к вашему внутреннему источнику вдохновения и восторга. Здесь будущее и настоящее сплетаются в одно целое, а каждое посещение становится настоящим приключением. Уникальные моменты, которые вы переживете здесь, навсегда останутся в вашем сердце.

Иммерсивное пространство тайной церемонии

Приглашаем вас в тайную комнату — иммерсивное пространство, где вы сможете прожить новый гастрономический опыт. Здесь вы окажетесь за одним столом с искусственным интеллектом, что сделает ваше времяпрепровождение незабываемым.

Как посетить тайную комнату

Для посещения тайной комнаты необходим отдельный билет, который можно приобрести в кассе на месте проведения. Общее время, отведенное на экскурсию по выставке, составляет 50 минут. Обратите внимание, что посещение возможно исключительно в указанные в билете день и время.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного проекта и погрузиться в мир FUTURIONE!