Йога и искусство: уникальный проект в «Люмьер-Холле»

Креативное пространство «Люмьер-Холл» совместно с центром йоги «Прана» представляют проект, который объединяет искусство и практику йоги в уникальном формате. Триптих «Йога в живых полотнах Рериха» — это цикл из трёх занятий, посвящённых взаимодействию между физической практикой йоги и визуальным искусством.

Каждое занятие проходит в пространстве мультимедийной выставки, где картины знаменитого художника Николая Рериха обзаводятся новой жизнью. Участники имеют возможность не только насладиться великолепием живописи, но и углубить своё внутреннее проживание через осознанное движение и внимание к своему телу.

Преимущества программы

Практика йоги в контексте искусства позволяет совершенно по-новому взглянуть на знакомые полотна и усилить их восприятие. В рамках проекта каждый участник сможет:

Развить гибкость и гармонию тела.

Погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения.

Работать над концентрацией и вниманием.

Зачем стоит посетить

Проект «Йога в живых полотнах Рериха» — это отличная возможность для тех, кто хочет объединить физическую активность и эстетическое восприятие искусства. Вы сможете зарядиться энергией и найти внутренний баланс в атмосфере, где искусство и практика сливаются воедино.

