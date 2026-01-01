Архиерейский мужской хор «Аксиос»
Архиерейский мужской хор «Аксиос»

Возраст 6+

О концерте

К традициям сердца: выступление Архиерейского мужского хора «Аксиос»

Архиерейский мужской хор «Аксиос», известный как финалисты проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия 1», представит программу «К традициям сердца». Это событие станет настоящим праздником для любителей хорового пения.

Хор славится сдержанным и точным звучанием, которое без лишних эффектов и шумов удерживает внимание зрителей. В музыке этого коллектива главное — не громкость, а глубина и смысл.

О дирижере

Художественный руководитель и главный дирижер хора, лауреат международных и всероссийских конкурсов Александр Галичин, гарантирует высокое качество исполнения. Его многолетний опыт и талант помогают хор традиционно сохранять уютную атмосферу концерта.

Программа выступления

В программе концерта будут представлены духовные произведения, а также русские народные и казачьи песни. Зрители смогут насладиться музыкой как советских, так и зарубежных композиторов. Все номера исполнятся без фонограммы — только живой голос и акустика зала создадут уникальную атмосферу.

Не упустите возможность насладиться высококачественным хоровым искусством в исполнении хора «Аксиос». Будьте уверены, это выступление оставит незабываемое впечатление!

Июнь
6 июня суббота
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 2300 ₽
23 июня вторник
19:00
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
от 2000 ₽
29 июня понедельник
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 2300 ₽

