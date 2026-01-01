Антонио Вивальди: Времена года

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в волшебный мир природы через бессмертные произведения Антонио Вивальди. В преддверии лета цикл «Времена года» прозвучит под сводами величественного англиканского собора в исполнении талантливых музыкантов.
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.
Не упустите возможность насладиться капризами весенних гроз, знойным дыханием лета, осенним буйством красок и великолепием зимней стужи в уникальном инструментальном диалоге, который пробуждает яркие образы и живые эмоции.