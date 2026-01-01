Антонио Вивальди: Времена года

Музыка природы: концерт "Времена года"

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в волшебный мир природы через бессмертные произведения Антонио Вивальди. В преддверии лета цикл «Времена года» прозвучит под сводами величественного англиканского собора в исполнении талантливых музыкантов.

Программа концерта

А. Вивальди. Цикл концертов «Времена года»

Ф. Крейслер. Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни

И. С. Бах. Прелюдия и фуга ля минор BWV 543

А. Корелли. La Folia

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов:

Геннадий Акинфин (скрипка) — доцент кафедры струнных, духовых и ударных инструментов МГК имени П. И. Чайковского

Анастасия Быкова (орган)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Не упустите возможность насладиться капризами весенних гроз, знойным дыханием лета, осенним буйством красок и великолепием зимней стужи в уникальном инструментальном диалоге, который пробуждает яркие образы и живые эмоции.