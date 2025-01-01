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Стас Старовойтов. Сольный концерт
Билеты от 900₽
Киноафиша Стас Старовойтов. Сольный концерт

Стас Старовойтов. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Вечер стендапа в Coin Event Hall

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа в Coin Event Hall, современном месте для концертов и мероприятий в самом центре Москвы, на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская. Это заведение славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком, что делает его идеальным местом для выступлений лучших комиков страны.

Звезды вечера

На сцене Coin Event Hall вы сможете увидеть выступления известных комиков, таких как Нурлан Сабуров, Гурам Амарян, Никита Шевчук, Ирина Мягкова и Расул Чабдаров. Здесь также проходили первые сольные концерты таких артистов, как Ольга Малащенко и Василий Вакуленко, а записи их выступлений стали настоящими хитами.

Уют и комфорт

Зрители ценят Coin Event Hall не только за качественный стендап, но и за быстрое обслуживание, а также богатый выбор напитков и блюд. В заведении работает бар и кухня, где вы можете попробовать разнообразные коктейли и закуски. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала концерта.

Информация о концерте

  • Сбор гостей: 20:30
  • Начало концерта: 21:10
  • Стоимость билета: цена указана за весь диван целиком. Обратите внимание, что по одному билету может прийти не больше указанного количества мест на диване.

Концепция "Наливаем честно!"

В Coin Event Hall придерживаются принципа «Наливаем честно!». Вы можете наслаждаться:

  • Пивом – 500 мл
  • Виноградным напитком – 150 мл
  • Крепкими напитками – 50 мл

Не упустите возможность провести вечер в компании стендапа, прекрасной кухни и отличного сервиса. Приходите и наслаждайтесь атмосферой Coin Event Hall!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
21:10 от 900 ₽

Фотографии

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