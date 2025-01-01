Стас Старовойтов. Сольный концерт

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа в Coin Event Hall, современном месте для концертов и мероприятий в самом центре Москвы, на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская. Это заведение славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком, что делает его идеальным местом для выступлений лучших комиков страны.
На сцене Coin Event Hall вы сможете увидеть выступления известных комиков, таких как Нурлан Сабуров, Гурам Амарян, Никита Шевчук, Ирина Мягкова и Расул Чабдаров. Здесь также проходили первые сольные концерты таких артистов, как Ольга Малащенко и Василий Вакуленко, а записи их выступлений стали настоящими хитами.
Зрители ценят Coin Event Hall не только за качественный стендап, но и за быстрое обслуживание, а также богатый выбор напитков и блюд. В заведении работает бар и кухня, где вы можете попробовать разнообразные коктейли и закуски. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала концерта.
В Coin Event Hall придерживаются принципа «Наливаем честно!». Вы можете наслаждаться:
Не упустите возможность провести вечер в компании стендапа, прекрасной кухни и отличного сервиса. Приходите и наслаждайтесь атмосферой Coin Event Hall!