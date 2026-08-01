Новый альбом бэнда 4D team

Представляем вашему вниманию программу на основе трек-листа дебютного альбома «Soundtrack» группы 4D team, созданной барабанщиком и композитором Юрием Безземельцевым. В этот раз зрители смогут услышать расширенную версию альбома вместе с новыми композициями, которые порадуют любителей оригинального звучания.

Уникальное музыкальное сочетание

Музыка 4D team выделяется гармоничным слиянием афро-ритмов и латино-стилистики, в ней можно насчитать элементы французских мелодий и нео-соул. Трек-лист альбома представляет собой умело переплетенные инструментальные композиции и вокальные номера, каждый из которых имеет потенциал стать саундтреком к фильму или видеоигре.

Музыкальная динамика

Альбом звучит мелодично и неспешно, при этом избегая однообразия: французская киномузыка плавно сменяется болеро, после которого следуют хип-хоп и латинская сюита в духе Michel Camilo. Кульминацией спектакля становится энергичный афро-бит, вдохновленный творчеством Fela Kuti.

О музыкантах и их опыте

Юрий Безземельцев, лидер проекта, имеет за плечами десятилетний опыт работы профессиональным музыкантом. Он сотрудничал с множеством известных исполнителей, таких как группа «Неизвестный Композитор» и Антоха МС. Его разнообразный музыкальный опыт охватывает рок, фанк, джаз, поп и латиноамериканскую музыку, что позволило ему сформировать уникальный стиль и собрать команду единомышленников.

Состав группы

4D Team включает в себя талантливых музыкантов: Юрий Безземельцев (барабаны, вокал, автор музыки), Эдуард Фаттахов (перкуссия), Марк Фарстов (бас-гитара, синт-бас), Егор Васильев (клавишные), Илья Шувалов (гитара), Олег Соколов (гитара), Матвей Михеев (тенор-саксофон), Аксинья Бачурина (вокал) и Сона Дуноян (бэк-вокал).