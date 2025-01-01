Резиденты Stand Up

Сборный концерт резидентов стендап в Coin Event Hall

Станьте частью уникального стендап-шоу в Coin Event Hall — современном месте для проведения концертов и мероприятий, расположенном в самом сердце Москвы, на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская. Это заведение славится своей неповторимой атмосферой и качественным звуком, что делает его излюбленным местом для выступлений лучших комиков страны.

Звезды на сцене

На сцене Coin Event Hall выступают такие талантливые комики, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян, Стас Старовойтов и многие другие. Здесь также давали свои первые сольные концерты Ольга Малащенко, Никита Шевчук и сам Василий Вакуленко.

Запись концертов

Coin Event Hall стал местом, где записывали свои концерты такие известные комики, как Слава Комисаренко, Идрак, Рост Батл с Алексеем Щербаковым, Илья Соболев и Василий Вакуленко.

Удобства для зрителей

Зрители стендапа ценят Coin Event Hall за быстрое обслуживание и богатый выбор напитков, коктейлей и блюд. Один из зрителей на концерте признался, что за последний месяц посетил это заведение 8 раз, что подчеркивает популярность места.

Рекомендации для гостей

Бар и кухня работают, и чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить во время сбора гостей не позднее чем за 30 минут до начала концерта. На легендарной сцене вас ждут комики с лучшим материалом!

Стоимость билетов

Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. По одному билету может прийти не больше указанного количества мест на диване.