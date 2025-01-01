Резиденты Stand Up

Станьте частью уникального стендап-шоу в Coin Event Hall — современном месте для проведения концертов и мероприятий, расположенном в самом сердце Москвы, на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская. Это заведение славится своей неповторимой атмосферой и качественным звуком, что делает его излюбленным местом для выступлений лучших комиков страны.
На сцене Coin Event Hall выступают такие талантливые комики, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян, Стас Старовойтов и многие другие. Здесь также давали свои первые сольные концерты Ольга Малащенко, Никита Шевчук и сам Василий Вакуленко.
Coin Event Hall стал местом, где записывали свои концерты такие известные комики, как Слава Комисаренко, Идрак, Рост Батл с Алексеем Щербаковым, Илья Соболев и Василий Вакуленко.
Зрители стендапа ценят Coin Event Hall за быстрое обслуживание и богатый выбор напитков, коктейлей и блюд. Один из зрителей на концерте признался, что за последний месяц посетил это заведение 8 раз, что подчеркивает популярность места.
Бар и кухня работают, и чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить во время сбора гостей не позднее чем за 30 минут до начала концерта. На легендарной сцене вас ждут комики с лучшим материалом!
Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. По одному билету может прийти не больше указанного количества мест на диване.