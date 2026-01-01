Оповещения от Киноафиши
Ансамбль «Березка»
Киноафиша Ансамбль «Березка»

Ансамбль «Березка»

6+
Возраст 6+

О концерте

Классика русского танца: ансамбль «Берёзка»

Всемирно известный Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» был основан в 1948 году выдающимся хореографом Надеждой Надеждиной. Этот человек обладал высочайшей культурой и эрудицией, глубоко понимая богатство русского народного творчества.

Одним из самых знаковых произведений ансамбля является девичий хоровод на тему знаменитой русской народной песни «Во поле берёзонька стояла». На протяжении 75 лет этот хоровод завораживает зрителей уникальным, «плывущим» шагом, который создаёт впечатление, что девушки остаются на месте, а сама сцена вращается под ними. Этот фирменный шаг нашёл своё место во многих других хороводах ансамбля «Берёзка».

За годы концертной деятельности ансамбля хороводы с «плывущим» шагом вместе преодолели расстояние, превышающее длину экватора. «Берёзка» быстро завоевала популярность, а её гастроли всегда сопровождались триумфальным успехом, что принесло коллективу мировое признание.

Творения Надежды Надеждиной вызывают восторг зрителей на всех континентах. В период холодной войны зарубежные издания описывали выступления ансамбля как «огненную сенсацию», утверждая, что его искусство «пробуждает добрые чувства и веру в братство между людьми». В 1959 году Всемирный совет мира наградил «Берёзку» золотой медалью за вклад в укрепление дружбы между народами.

Октябрь
11 октября воскресенье
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1500 ₽

