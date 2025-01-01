Стендап клуб представляет: стендап комики

Меню
О концерте

Стендап на станции «Трубная»

В стендап-клубе на станции «Трубная» состоится выступление комиков, готовящихся по-серьезному к своему шоу. Эти артисты пишут шутки, проверяют и редактируют их, чтобы создать непревзойденный монолог.

Процесс создания шуток

Смешной спектакль начинается с 973 выступлений, которые превращаются в семь минут отточенного стендап-монолога. Мы увидим, как неуверенные заходы превращаются в культовые шутки.

Для ценителей черного юмора

Это событие станет настоящим подарком для любителей черного юмора и мастерства исполнителей. Каждый вечер – это новая порция смеха и креативных подходов к комедийному искусству.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Приходите и наслаждайтесь выступлениями стендап-комиков, ведь смех — это лучшее лекарство!

Декабрь
Январь
17 декабря среда
19:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 800 ₽
24 декабря среда
19:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 800 ₽
31 декабря среда
17:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 800 ₽
7 января среда
19:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 800 ₽

В ближайшие дни

Взрослый стендап
18+
Юмор
Взрослый стендап
5 января в 21:00 Ibis Kitchen
от 1181 ₽
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
0+
Юмор
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
13 декабря в 13:00 Still Standup Moscow
от 1290 ₽
Новогодний Фестиваль Юмора. Гала-концерт
12+
Юмор
Новогодний Фестиваль Юмора. Гала-концерт
2 января в 20:00 Кремлевский дворец
от 1700 ₽
