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Джазовое свидание
Билеты от 1500₽
Киноафиша Джазовое свидание

Джазовое свидание

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Романтика в джазовом клубе: вечер «Джазовое свидание» в Москве

Приглашаем вас насладиться атмосферой романтики и волшебства на вечере «Джазовое свидание» в нашем уютном джаз-клубе! Это идеальное мероприятие для тех, кто хочет провести незабываемое время в компании своего возлюбленного.

Музыка, которая вдохновляет

В течение вечера вы сможете наслаждаться утонченными мелодиями и волнующими ритмами живой джазовой музыки, исполненной нашими талантливыми музыкантами. Каждое произведение будет выбрано так, чтобы создать атмосферу страсти и нежности.

Специальная программа вечера

Мы подготовили для вас уникальную программу, которая погрузит вас в мир романтики. Живые выступления, музыкальные импровизации и яркие выступления добавят магии в ваш вечер.

Кулинарные удовольствия

Кроме музыки, мы предлагаем вам насладиться превосходной кухней нашего джаз-клуба. Уютная обстановка и вкусные блюда сделают ваш вечер еще более запоминающимся.

Создайте незабываемые воспоминания

Присоединяйтесь к нам на «Джазовом свидании» и создайте вместе с вашей второй половинкой незабываемые воспоминания, полные романтики и гармонии.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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20:00 от 1500 ₽
19 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
26 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
2 сентября
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