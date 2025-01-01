Гастроли ансамбля «Берёзка»: 75 лет волшебства на сцене

Всемирно известный Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» был основан в 1948 году выдающимся хореографом XX века Надеждой Надеждиной. Эта женщина, обладая высочайшей культурой и эрудицией, знала, какие богатства таятся в творчестве русского народа, и видела это глазами поэта.

Классика русского народного танца

Одним из самых известных произведений Надежды Надеждиной стал девичий хоровод на тему русской народной песни «Во поле берёзонька стояла». На протяжении уже 75 лет он завораживает зрителей своим диковинным, «плывущим» шагом. Это движение создает впечатление, что девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается.

Фирменный шаг «Берёзки» стал основой для многих хороводов ансамбля, и за годы концертной деятельности хороводы прошли расстояние, превышающее длину экватора — по сведениям прессы.

Триумфальное признание

Популярность «Берёзки» пришла мгновенно. Гастроли ансамбля сопровождались триумфальным успехом и принесли мировое признание. Творения Надежды Надеждиной восторженно аплодировали на всех континентах. В годы холодной войны зарубежная пресса описывала выступления ансамбля как «огненную сенсацию», отмечая, что искусство «Берёзки» пробуждает добрые чувства и веру в братство между народами.

Награды и достижения

В 1959 году Всемирный совет мира наградил «Берёзку» золотой медалью за вклад в укрепление дружбы между народами. Это признание подчеркивает важность ансамбля не только в сфере искусства, но и в культурном обмене между странами.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление и прикоснуться к богатству русского народного танца!