Адам Березов

Стендап от Адама Березова на Патриках

Приглашаем вас на вечер непревзойденного стендапа с Адамом Березовым. Этот талантливый комик, а также резидент бара «Stand Up Патрики» и участник передачи «Comedy Battle» на ТНТ, обещает зарядить вас энергией и хорошим настроением.

Подготовка к шоу

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Пожалуйста, приходите заранее, чтобы занять лучшие места и настроиться на позитивный лад.

О системе размещения

Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Однако наши менеджеры зала сделают всё возможное, чтобы комфортно разместить вас в порядке очереди. Возможны случаи размещения с другими зрителями за одним столом, поэтому если вы приходите компанией, мы рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех. В противном случае, если ваша группа покупает билеты на разные имена, обязательно уведомите об этом заранее, чтобы вас объединили и посадили вместе.