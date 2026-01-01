Гоша Куценко и группа ГК

Слова под Музыку: уникальный проект Гоши Куценко в клубе Игоря Бутмана

Гоша Куценко представит авторский проект «Слова под Музыку», который объединяет в себе элементы театрального перфоманса, поэзии и музыки. Этот проект станет настоящим праздником для любителей искусства и поклонников заслуженного артиста России.

О чем спектакль?

«Слова под Музыку» представляет собой удивительное сочетание выразительной поэзии и живой музыки, что позволяет создать уникальную атмосферу на сцене. Каждый номер наполнен глубоким смыслом и эмоциями, заставляющими зрителя задуматься о вечных темах жизни, любви и человеческих отношениях.

Зачем стоит посетить?

Спектакль не только позволит насладиться творчеством Гоши Куценко, но и познакомит с его новым музыкальным видением. Уникальный формат, в котором сочетаются слова и звуки, внесет разнообразие в театральную программу и привлечет внимание широкой аудитории.

Где и когда?

Подробности о месте проведения и времени спектакля можно узнать на сайте театра. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего проекта!