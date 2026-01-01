Спектакль по пьесе Нило Круза «Анна в тропиках» в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина представляет спектакль по пьесе Нило Круза «Анна в тропиках». История разворачивается на фабрике сигар во Флориде, где новый чтец начинает читать рабочим классическое произведение Льва Толстого — «Анну Каренину». Сюжет романа пробуждает у слушателей глубокие чувства и страсти, приводя их к неожиданной развязке.

Действие происходит в 1929 году, когда сигары постепенно теряют популярность, уступая место сигаретам. Традиции ручной прокатки сигар, привезённые кубинскими иммигрантами в XIX веке, включали чтение книг вслух, что и становится новым культурным опытом для рабочей среды. Новый чтец, приехавший с Кубы, решает прочитать «Анну Каренину», и это чтение начинает оказывать значительное влияние на жизни мужчин и женщин на фабрике. Чувства и страсти, возникающие под воздействием рождающегося сюжета, как у героев Толстого, постепенно приводят персонажей к неожиданным переменам.

Признание и влияние

Пьеса «Анна в тропиках», написанная Нило Крузом в 2002 году, мгновенно завоевала признание как критиков, так и зрителей. За свои достижения драматург стал первым латиноамериканцем, удостоенным Пулитцеровской премии всего через год после премьеры. С тех пор «Анна в тропиках» стала культовым произведением, которое регулярно появляется на театральных афишах по всему миру.

Спектакль привлечет любителей глубоких характеров и неожиданных драматических поворотов сюжета. Посетив его, зрители смогут не только насладиться качественным театром, но и обратить внимание на важные темы, затрагивающие и современное общество.