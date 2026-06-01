Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ножницы
Киноафиша Ножницы

Спектакль Ножницы

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 18+
Возраст 18+

О спектакле

Почти детективная история в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина представляет новую постановку по пьесе «Последний клок». Действие этого захватывающего детективного спектакля разворачивается в салоне красоты, где произошло ужасное преступление — убийство пожилой пианистки. Вы, дорогие зрители, станете непосредственными участниками расследования, ведь только вам решать, кто из подозреваемых виновен в этом злодеянии.

В круг подозреваемых — торговец антиквариатом, небогатая амбициозная красотка, местная дива с таинственным прошлым и эксцентричный владелец салона, недовольный шумной соседкой. Каждый из них может иметь свои мотивы, а разгадать тайну предстоит именно вам!

Спектакль «Ножницы» — рекордный детектив

Также мы рады сообщить, что в театре продолжится показ спектакля «Ножницы». Эта пьеса занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая «долгоиграющая» не музыкальная постановка. Впервые представленный в Бостоне, спектакль идёт ежедневно уже более сорока лет. За это время он был переведен на полсотни языков и завоевал сердца более 12 миллионов зрителей по всему миру.

Любители детективов и интригующей атмосферы смогут насладиться не только увлекательным сюжетом, но и активным участием в разгадывании загадок. Присоединяйтесь к нам и откройте тайны тайные вместе с театром!

Купить билет на спектакль Ножницы

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
23 июня вторник
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73

В ближайшие дни

Коварство и любовь
16+
Драма

Коварство и любовь

18 июня в 19:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 200 ₽
Я, бабушка, Илико и Илларион
12+
Комедия

Я, бабушка, Илико и Илларион

16 июня в 19:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 200 ₽
Балет Игоря Моисеева
6+
Балет

Балет Игоря Моисеева

18 ноября в 19:00 Красноярская филармония
от 2900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше