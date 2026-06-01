Почти детективная история в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина представляет новую постановку по пьесе «Последний клок». Действие этого захватывающего детективного спектакля разворачивается в салоне красоты, где произошло ужасное преступление — убийство пожилой пианистки. Вы, дорогие зрители, станете непосредственными участниками расследования, ведь только вам решать, кто из подозреваемых виновен в этом злодеянии.

В круг подозреваемых — торговец антиквариатом, небогатая амбициозная красотка, местная дива с таинственным прошлым и эксцентричный владелец салона, недовольный шумной соседкой. Каждый из них может иметь свои мотивы, а разгадать тайну предстоит именно вам!

Спектакль «Ножницы» — рекордный детектив

Также мы рады сообщить, что в театре продолжится показ спектакля «Ножницы». Эта пьеса занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая «долгоиграющая» не музыкальная постановка. Впервые представленный в Бостоне, спектакль идёт ежедневно уже более сорока лет. За это время он был переведен на полсотни языков и завоевал сердца более 12 миллионов зрителей по всему миру.

Любители детективов и интригующей атмосферы смогут насладиться не только увлекательным сюжетом, но и активным участием в разгадывании загадок. Присоединяйтесь к нам и откройте тайны тайные вместе с театром!