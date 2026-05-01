Спектакль Анна Ахматова. Судьба

Музыкально-литературный вечер в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» пройдет музыкально-литературный вечер, посвященный великой поэтессе Анне Ахматовой. Это событие станет настоящим праздником для ценителей поэзии и музыки.

Программа вечера

На вечере прозвучат песни на стихи Анны Ахматовой о вечных темах — войне и любви. Также поклонников поэтессы ждут ранние произведения, которые позволят глубже понять ее творческий путь.

Уникальная атмосфера

Интересные факты из жизни Ахматовой и её переживания создадут душевную атмосферу. Слушатели смогут ощутить все нюансы и многогранность её таланта через исполнение Ольги Обуховской, которая вживую передаст эмоции и глубину поэзии.

Для кого этот вечер?

Музыкально-литературный вечер понравится всем, кто интересуется жизнью и творчеством Анны Ахматовой. Это событие станет отличной возможностью не только насладиться музыкой, но и прикоснуться к истории и судьбе одной из самых значимых поэтесс России.