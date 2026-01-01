Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Darïya & Friends
Билеты от 0₽
Киноафиша Darïya & Friends

Darïya & Friends

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Звуки души: концерт Дарии в Ритм-Блюз кафе

Приглашаем вас на незабываемый концерт России певицы Дарии, обладающей мощной энергетикой и уникальным голосом. В её исполнении звучит музыка в жанрах рок, соул и джаз, а также авторские композиции, наполненные глубиной и чувственностью.

О певице

Дария — это не только талантливая певица, но и музыкант, аранжировщик. Она завоевала популярность благодаря многочисленным участям в знаковых проектах. В числе них — участие в шоу «Голос-11» на Первом канале и «Ну-ка Все Вместе!» на канале Россия. Ее выступление с известными музыкантами как Сергей Воронов и Игорь Бутман подтверждает высокую востребованность Дарии на музыкальной сцене.

Музыка и успех

Среди её значительных достижений — выступления в Нью-Йорке, Риме и на таких музыкальных фестивалях как «Усадьба Jazz» и «Пикник Афиши». Ее треки ротируются на радиостанциях по всему миру, в том числе на британском BBC Radio6.

Саундтреки к фильмам

Дария также занималась звукозаписью для кино. Её работы можно услышать в фильмах «Охота на Пиранью» с Владимиром Машковым и «Гороскоп на удачу». Это подчеркивает её разнообразие как исполнителя и композитора.

Не упустите возможность оценить талант Дарии на живом выступлении и погрузиться в мир музыки, наполненный эмоциями и свежими звуковыми решениями.

Купить билет на концерт Darïya & Friends

Помощь с билетами
Апрель
17 апреля пятница
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

В ближайшие дни

ксюшенька
16+
Рок
ксюшенька
26 апреля в 19:00 Свобода
Билеты
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
23 марта в 19:30 Standup Café
от 400 ₽
Жесткий стендап
18+
Юмор
Жесткий стендап
3 апреля в 23:00 Standup Club на Трубной
от 900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше