Darïya & Friends

Звуки души: концерт Дарии в Ритм-Блюз кафе

Приглашаем вас на незабываемый концерт России певицы Дарии, обладающей мощной энергетикой и уникальным голосом. В её исполнении звучит музыка в жанрах рок, соул и джаз, а также авторские композиции, наполненные глубиной и чувственностью.

О певице

Дария — это не только талантливая певица, но и музыкант, аранжировщик. Она завоевала популярность благодаря многочисленным участям в знаковых проектах. В числе них — участие в шоу «Голос-11» на Первом канале и «Ну-ка Все Вместе!» на канале Россия. Ее выступление с известными музыкантами как Сергей Воронов и Игорь Бутман подтверждает высокую востребованность Дарии на музыкальной сцене.

Музыка и успех

Среди её значительных достижений — выступления в Нью-Йорке, Риме и на таких музыкальных фестивалях как «Усадьба Jazz» и «Пикник Афиши». Ее треки ротируются на радиостанциях по всему миру, в том числе на британском BBC Radio6.

Саундтреки к фильмам

Дария также занималась звукозаписью для кино. Её работы можно услышать в фильмах «Охота на Пиранью» с Владимиром Машковым и «Гороскоп на удачу». Это подчеркивает её разнообразие как исполнителя и композитора.

Не упустите возможность оценить талант Дарии на живом выступлении и погрузиться в мир музыки, наполненный эмоциями и свежими звуковыми решениями.