Андрей Атлас - сольный концерт

Стендап-концерт Андрея Атласа в Большевик Лофт

В преддверии нового выступления в Большевик Лофт стендап-комик Андрей Атлас из Ростова-на-Дону готов представить свой второй сольный концерт под названием «Ничего не вышло». Этот концерт привлечет внимание любителей остроумного и искреннего юмора.

О комике

Андрей Атлас приобрел популярность благодаря своему честному юмору и эмоциональной подаче. Его выступления нередко содержат критический взгляд на жизнь, что делает их особенно близкими зрителям.

О концерте

Название «Ничего не вышло» отсылает к не самым удачным моментам из жизни, с которыми так или иначе сталкивается каждый из нас — на работе, в личной жизни и в мечтах. Андрей поделится откровенными личными историями и предложит зрителям узнать, возможно ли найти позитив даже в самых сложных ситуациях.

Уютная атмосфера

Концерт пройдет в комфортной обстановке Большевик Лофт, где для гостей предложат разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Рекомендуем приходить заранее — к сбору гостей за полчаса до начала программы, чтобы избежать задержек по заказам на кухню.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что на мероприятии установлено возрастное ограничение 18+. На входе потребуется показать паспорт.