Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Артур Газаров & Sambateria
Билеты от 1500₽
Киноафиша Артур Газаров & Sambateria

Артур Газаров & Sambateria

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Декабрьский концерт Sambateria: встреча с миром музыки и танца

Любой концерт Sambateria – это мощное буйство красок и грандиозное шоу. Это уникальный диалог с залом, который проходит на языке танцев, вокальных интерактивов и музыкальных сюрпризов, рождающихся «здесь и сейчас»!

В основе репертуара группы – песни и ритмы народов Бразилии, Кубы, Испании, Венесуэлы, Индии, Африки, Закавказья и Средней Азии. Каждое выступление переносит зрителей в уникальную атмосферу, полную ярких эмоций и удивительных открытий.

Творческий путь Артура Газарова

Вести декабрьский концерт в Клубе Козлова будет Артур Газаров – основатель и идейный лидер проекта, создавший группу Sambateria на базе своей одноименной школы латиноамериканской перкуссии, действующей с 1998 года. В резюме музыканта более полутора десятков лет работы в коллективе Леонида Агутина и сотрудничество со звёздами отечественного и зарубежного шоу-бизнеса.

Звёзды сцены

Голосом концерта станет Катерина Балыкбаева, участница телешоу «Голос-5» и давняя коллега Артура Газарова. Её великолепная вокальная техника и драматическое дарование делают каждое её выступление уникальным театральным представлением. Она также известна по участию в проекте «Прекрасная любовь» гитариста и композитора Александра Виницкого и в других известных проектах.

Не менее ярким исполнителем является бразилец Ricardo Oliveira, обаятельный вокалист и выпускник консерватории Cora Pavan Caparelli. Рикардо начал карьеру на родине в составе местных групп и с тех пор стал видной фигурой на российской музыкальной сцене, принимая участие в различных конкурсах и проектах, включая международный фестиваль «Дорога на Ялту» и вокальное шоу «Голос-11».

Музыкальный состав

На концерте 17 декабря зрителей ожидает блистательное выступление:

  • Артур Газаров – перкуссия;
  • Катерина Балыкбаева – вокал;
  • Рикардо Оливейра – вокал;
  • Александр Вериженко – клавишные;
  • Максим Шибин – гитара;
  • Александр Бруни – флейта;
  • Евгений Панфилов – бас-гитара;
  • Анастасия Карева – перкуссия, вокал;
  • Евгений Ларионов – перкуссия.

Не пропустите этот музыкальный праздник, где каждый найдет что-то для себя!

Купить билет на концерт Артур Газаров & Sambateria

Помощь с билетами
Декабрь
14 декабря воскресенье
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Кабаре «Чёрные Розы» By Sugar Factory Show
18+
Кабаре «Чёрные Розы» By Sugar Factory Show
7 января в 20:00 Louis
от 8500 ₽
Храбрый портняжка
25 января в 17:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
Щелкунчик при свечах с песочной анимацией
6+
Классическая музыка
Щелкунчик при свечах с песочной анимацией
27 декабря в 13:00 Концертный зал им. Архиповой
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше