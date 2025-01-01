Артур Газаров & Sambateria

Декабрьский концерт Sambateria: встреча с миром музыки и танца

Любой концерт Sambateria – это мощное буйство красок и грандиозное шоу. Это уникальный диалог с залом, который проходит на языке танцев, вокальных интерактивов и музыкальных сюрпризов, рождающихся «здесь и сейчас»!

В основе репертуара группы – песни и ритмы народов Бразилии, Кубы, Испании, Венесуэлы, Индии, Африки, Закавказья и Средней Азии. Каждое выступление переносит зрителей в уникальную атмосферу, полную ярких эмоций и удивительных открытий.

Творческий путь Артура Газарова

Вести декабрьский концерт в Клубе Козлова будет Артур Газаров – основатель и идейный лидер проекта, создавший группу Sambateria на базе своей одноименной школы латиноамериканской перкуссии, действующей с 1998 года. В резюме музыканта более полутора десятков лет работы в коллективе Леонида Агутина и сотрудничество со звёздами отечественного и зарубежного шоу-бизнеса.

Звёзды сцены

Голосом концерта станет Катерина Балыкбаева, участница телешоу «Голос-5» и давняя коллега Артура Газарова. Её великолепная вокальная техника и драматическое дарование делают каждое её выступление уникальным театральным представлением. Она также известна по участию в проекте «Прекрасная любовь» гитариста и композитора Александра Виницкого и в других известных проектах.

Не менее ярким исполнителем является бразилец Ricardo Oliveira, обаятельный вокалист и выпускник консерватории Cora Pavan Caparelli. Рикардо начал карьеру на родине в составе местных групп и с тех пор стал видной фигурой на российской музыкальной сцене, принимая участие в различных конкурсах и проектах, включая международный фестиваль «Дорога на Ялту» и вокальное шоу «Голос-11».

Музыкальный состав

На концерте 17 декабря зрителей ожидает блистательное выступление:

Артур Газаров – перкуссия;

– перкуссия; Катерина Балыкбаева – вокал;

– вокал; Рикардо Оливейра – вокал;

– вокал; Александр Вериженко – клавишные;

– клавишные; Максим Шибин – гитара;

– гитара; Александр Бруни – флейта;

– флейта; Евгений Панфилов – бас-гитара;

– бас-гитара; Анастасия Карева – перкуссия, вокал;

– перкуссия, вокал; Евгений Ларионов – перкуссия.

Не пропустите этот музыкальный праздник, где каждый найдет что-то для себя!