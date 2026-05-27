Блюз & Соул Джем в Jam Club

В Jam Club пройдет уникальное музыкальное событие – Блюз & Соул Джем. Это встреча, где музыканты и вокалисты объединяются для создания незабываемой атмосферы живой музыки. На мероприятии вас ждут классические произведения от легендарных исполнителей.

Ведущие мероприятия

Дмитрий Катышев, известный московский слайд-гитарист и вокалист, отвечает за взаимодействие с инструментальным составом. Он способен играть в различных стилях – от блюза и рока до фанка и соула.

Зина Алимова, яркая вокалистка и основательница вокального трио «Soul Bridge», занимается подбором репертуара и взаимодействием с вокалистами. Она также организует бэк-вокал на джеме, что добавляет уникальности этому событию.

Программа вечера

В программе вечера – классический соул от Aretha Franklin, Etta James, Bill Withers, Nina Simone, Dionne Warwick и Ruth Brown. Также вы услышите традиционный блюз от таких мастеров, как BB King, Muddy Waters, Freddie King, Albert King, Robert Johnson, Otis Rush и Elmore James.

Это событие понравится всем поклонникам живой музыки, блюза и соула. Не пропустите возможность насладиться творчеством великих исполнителей и атмосферой дружелюбия!