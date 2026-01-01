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Анастасия Высоцкая Ladynsax
Киноафиша Анастасия Высоцкая Ladynsax

Анастасия Высоцкая Ladynsax

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт саксофонной музыки в исполнении Анастасии Высоцкой

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное путешествие с уникальной артисткой — Анастасией Высоцкой! В программе концерта — яркие композиции, которые погружают в мир джаза и импровизаций, в сопровождении чарующего звучания саксофона.

Ladynsax — это проект, в котором Анастасия раскрывает новый подход к саксофонному звучанию, сочетая современную музыку, джазовые ритмы и элегантность. В её исполнении каждый аккорд приобретает особое звучание, которое оставляет незабываемое впечатление.

Анастасия Высоцкая — выдающаяся саксофонистка, участница многих международных джазовых фестивалей. Её техника игры на саксофоне, потрясающая манера исполнения и яркая энергетика на сцене не оставят равнодушными даже самых взыскательных слушателей.

Что вас ждет на концерте?

  • Зажигательные композиции в стиле джаз и поп,
  • Уникальные аранжировки известных мировых хитов,
  • Неповторимая атмосфера вечернего концерта в исполнении мастера.

Приходите на концерт Ladynsax и получите заряд эмоций, энергии и вдохновения от одного из самых ярких саксофонистов нашего времени.

Купить билет на концерт Анастасия Высоцкая Ladynsax

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В других городах
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Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»

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