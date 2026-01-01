Анастасия Высоцкая Ladynsax

Концерт саксофонной музыки в исполнении Анастасии Высоцкой

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное путешествие с уникальной артисткой — Анастасией Высоцкой! В программе концерта — яркие композиции, которые погружают в мир джаза и импровизаций, в сопровождении чарующего звучания саксофона.

Ladynsax — это проект, в котором Анастасия раскрывает новый подход к саксофонному звучанию, сочетая современную музыку, джазовые ритмы и элегантность. В её исполнении каждый аккорд приобретает особое звучание, которое оставляет незабываемое впечатление.

Анастасия Высоцкая — выдающаяся саксофонистка, участница многих международных джазовых фестивалей. Её техника игры на саксофоне, потрясающая манера исполнения и яркая энергетика на сцене не оставят равнодушными даже самых взыскательных слушателей.

Что вас ждет на концерте?

Зажигательные композиции в стиле джаз и поп,

Уникальные аранжировки известных мировых хитов,

Неповторимая атмосфера вечернего концерта в исполнении мастера.

Приходите на концерт Ladynsax и получите заряд эмоций, энергии и вдохновения от одного из самых ярких саксофонистов нашего времени.