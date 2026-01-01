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Любэ
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Любэ

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт группы «Любэ» — музыка, которая объединяет

Группа «Любэ» — это один из ключевых патриотических музыкальных коллективов России. Песни, исполняемые этой командой, пронизаны глубокими чувствами к Родине, её природе и людям. За годы своего существования Николай Расторгуев и его команда стали настоящими народными героями, находящими отклик в сердцах многих россиян.

Творчество «Любэ» вне времени и обстоятельств. Их хиты находят признание на всех уровнях. Песни «Атас», «Не валяй дурака Америка», «Конь», «Там за туманами», «Берёзы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат» и множество других — это не просто музыкальные произведения, а настоящие гимны, которые остаются актуальными и любимыми по сей день.

Концерт группы «Любэ» не оставит равнодушными ни поклонников патриотической музыки, ни фанатов самого коллектива. Присоединяйтесь к этому незабываемому событию и насладитесь силой и мелодией любимых песен!

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В других городах
Декабрь
15 декабря вторник
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 4000 ₽

Фотографии

Любэ

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