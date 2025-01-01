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Киноафиша Стендап вечер

Стендап вечер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап вечер в Standup Room

«Стендап вечер» — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу настоящего стендапа и отлично провести время. Если вы ищете вечер, наполненный юмором и искренними шутками, то этот спектакль именно для вас.

Что вас ждет?

На сцене выступят четыре комика, каждый из которых представит свой уникальный стиль и подход к юмору. Известные и начинающие комики поделятся с вами своими наблюдениями и забавными историями, которые заставят вас смеяться до слез.

Почему стоит посетить?

Стендап вечера — это не просто комедийное выступление. Это возможность увидеть, как комики взаимодействуют со зрителями, решая, какие шутки сработают лучше всего. Каждый стендап вечер уникален, так как комики часто импровизируют, основываясь на реакции публики.

Приходите в Standup Room, чтобы насладиться атмосферой живого выступления, где юмор и творчество встречаются в неожиданном формате. Не забудьте взять с собой хорошее настроение!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 июля
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:00 от 800 ₽
Новосибирск, 26 июля
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:00 от 800 ₽
Новосибирск, 27 июля
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
21:00 от 800 ₽
Новосибирск, 1 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:30 от 800 ₽
Новосибирск, 2 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:00 от 800 ₽
Новосибирск, 3 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:30 от 800 ₽
Новосибирск, 8 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:00 от 800 ₽
Новосибирск, 9 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:00 от 800 ₽
Новосибирск, 10 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:30 от 800 ₽

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