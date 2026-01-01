Анастасия Высоцкая LADYNSAX

Закройте глаза и прислушайтесь. Глубокий, пронзительный голос саксофона окутывает атмосферой. А теперь откройте глаза — и увидите её. Анастасия Высоцкая — не просто музыкант, а живая, завораживающая энергия. В её руках саксофон превращается в честного рассказчика ваших эмоций: от тихой грусти до чистой радости.
Специальный гость вечера — гитарист Сергей Филиппов. Его виртуозность дополняет звучание саксофона, создавая уникальный музыкальный диалог. Это разговор двух голосов: медного и струнного. Один дышит, другой поёт, вместе они создают ту самую магию живого звука, от которой по телу бегут мурашки.
Приходите послушать, почувствовать и, если захочется, танцевать. Обещаем, будет горячо, душевно и по-настоящему живо!