Анастасия Высоцкая LADYNSAX

Заслушайтесь музыкой Анастасии Высоцкой

Закройте глаза и прислушайтесь. Глубокий, пронзительный голос саксофона окутывает атмосферой. А теперь откройте глаза — и увидите её. Анастасия Высоцкая — не просто музыкант, а живая, завораживающая энергия. В её руках саксофон превращается в честного рассказчика ваших эмоций: от тихой грусти до чистой радости.

Серебристые ноты и струнные магии

Специальный гость вечера — гитарист Сергей Филиппов. Его виртуозность дополняет звучание саксофона, создавая уникальный музыкальный диалог. Это разговор двух голосов: медного и струнного. Один дышит, другой поёт, вместе они создают ту самую магию живого звука, от которой по телу бегут мурашки.

Приглашаем на захватывающее музыкальное событие

Приходите послушать, почувствовать и, если захочется, танцевать. Обещаем, будет горячо, душевно и по-настоящему живо!