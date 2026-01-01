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Анастасия Высоцкая LADYNSAX
Билеты от 0₽
Киноафиша Анастасия Высоцкая LADYNSAX

Анастасия Высоцкая LADYNSAX

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Заслушайтесь музыкой Анастасии Высоцкой

Закройте глаза и прислушайтесь. Глубокий, пронзительный голос саксофона окутывает атмосферой. А теперь откройте глаза — и увидите её. Анастасия Высоцкая — не просто музыкант, а живая, завораживающая энергия. В её руках саксофон превращается в честного рассказчика ваших эмоций: от тихой грусти до чистой радости.

Серебристые ноты и струнные магии

Специальный гость вечера — гитарист Сергей Филиппов. Его виртуозность дополняет звучание саксофона, создавая уникальный музыкальный диалог. Это разговор двух голосов: медного и струнного. Один дышит, другой поёт, вместе они создают ту самую магию живого звука, от которой по телу бегут мурашки.

Приглашаем на захватывающее музыкальное событие

Приходите послушать, почувствовать и, если захочется, танцевать. Обещаем, будет горячо, душевно и по-настоящему живо!

Купить билет на концерт Анастасия Высоцкая LADYNSAX

Помощь с билетами
Декабрь
4 декабря пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 2000 ₽
5 декабря суббота
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
6 декабря воскресенье
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 2000 ₽
В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 октября воскресенье
20:00
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»
от 1000 ₽
11 октября воскресенье
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
15 октября четверг
20:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
от 1000 ₽
18 октября воскресенье
20:00
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
от 1000 ₽
21 октября среда
20:00
Mishkin & Mishkin Омск, Кемеровская, 1/2
от 500 ₽
22 октября четверг
20:00
Mishkin & Mishkin Омск, Кемеровская, 1/2
от 500 ₽
11 ноября среда
20:00
Baker Street Красноярск, Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь»
от 1000 ₽
12 ноября четверг
20:00
Baker Street Красноярск, Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь»
3 декабря четверг
19:00
Дом молодежи «Царскосельский» Санкт-Петербург, Пушкин, Магазейная, 42, литера А
от 1000 ₽

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30 сентября в 20:00 Планетарий
от 3500 ₽
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18 декабря в 20:00 ЦСКА Арена
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