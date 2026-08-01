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Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом
Билеты от 3000₽
Киноафиша Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом

Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте

Большой летний концерт Тони Раут и Гарри Топор в Москве

Приглашаем вас на незабываемый концерт, приуроченный ко дню рождения проекта Тони Раут и Гарри Топор! Это уникальное событие пройдет под открытым небом и обещает стать настоящим праздником для поклонников.

Что можно ожидать?

В программе концерта - любимые хиты, проверенные временем песни и новый материал, который уже успел полюбиться публике. Это отличная возможность услышать как проверенные треки, так и свежие композиции в одном концерте!

Стиль и атмосфера

Концерт порадует зрителей мрачной эстетикой, черным юмором и мощной подачей артистов, ставшими их визитной карточкой. Тони Раут и Гарри Топор создадут уникальную атмосферу, которая не оставит равнодушным никого.

Летняя площадка «Территория»

Место проведения - Двор ДК Горбунова, где вас ждет вместительный танцпол, бары с разнообразными напитками и авторским стрит-фудом. Также предусмотрена удобная ВИП-трибуна для тех, кто хочет насладиться концертом в особой обстановке.

Расписание мероприятия

  • 18:30 – вход для обладателей фан-билетов
  • 19:00 – открытие дверей для всех
  • 20:00 – начало концерта
  • 22:00 – окончание концерта

Не упустите шанс стать частью этого яркого события в летнее время! Подберите удобную компанию и приходите отмечать день рождения вместе с Тони Раут и Гарри Топор.

Купить билет на концерт Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом

Помощь с билетами
Август
21 августа пятница
20:00
Территория Open Air Club Москва, Новозаводская, 27
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