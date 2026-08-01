Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом

Приглашаем вас на незабываемый концерт, приуроченный ко дню рождения проекта Тони Раут и Гарри Топор! Это уникальное событие пройдет под открытым небом и обещает стать настоящим праздником для поклонников.
В программе концерта - любимые хиты, проверенные временем песни и новый материал, который уже успел полюбиться публике. Это отличная возможность услышать как проверенные треки, так и свежие композиции в одном концерте!
Концерт порадует зрителей мрачной эстетикой, черным юмором и мощной подачей артистов, ставшими их визитной карточкой. Тони Раут и Гарри Топор создадут уникальную атмосферу, которая не оставит равнодушным никого.
Место проведения - Двор ДК Горбунова, где вас ждет вместительный танцпол, бары с разнообразными напитками и авторским стрит-фудом. Также предусмотрена удобная ВИП-трибуна для тех, кто хочет насладиться концертом в особой обстановке.
Не упустите шанс стать частью этого яркого события в летнее время! Подберите удобную компанию и приходите отмечать день рождения вместе с Тони Раут и Гарри Топор.