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Ты прости меня...
Киноафиша Ты прости меня...

Спектакль Ты прости меня...

Постановка
Город 16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о одиночестве и прощении на сцене театра Город

Этот спектакль погружает зрителей в мир одиночества и потери близкого человека. Он исследует, как трудно бывает просить прощения, и заставляет задуматься о сложностях человеческих отношений.

Сцена и атмосфера

Действие происходит на небольшой сцене с бедным убранством, которое создает ощущение заброшенности. На ней расположены кровать, стол, стул и ламповый телевизор, покрытый пылью. Стены украшают детские рисунки, что добавляет нотку ностальгии и печали.

Главный герой

На сцене мы видим старика, который стал жертвой одиночества. Его ворчливый характер и вечное недовольство создают образ человека, забытого всеми, в том числе и самим собой. В своих размышлениях он часто вспоминает свою покойную жену, бабку из соседней комнаты.

Глубина эмоций

Однако не все так однозначно в этом портрете. Пронзительные моменты исповеди старого человека раскрывают перед зрителями яркие страницы его непростой жизни. Эти откровения позволяют глубже понять его внутренний мир и те испытания, с которыми он столкнулся.

Этот спектакль станет не только важным театральным событием, но и возможностью для зрителей задуматься о своих собственных отношениях и переживаниях. Не упустите шанс увидеть эту эмоциональную историю на сцене!

Режиссер
Александра Сайдгариева
В ролях
Борис Трейбич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 23 августа
Город Самара, просп. Ленина, 14а
18:00 от 550 ₽

Фотографии

Ты прости меня... Ты прости меня... Ты прости меня... Ты прости меня... Ты прости меня...

В ближайшие дни

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