Морозко
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

0+
Режиссер Станислав Горковенко
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Сказка о Морозко: волшебство зимнего леса

Погрузитесь в волшебный мир доброй сказки «Морозко», которая знакома каждому с детства. Эта постановка перенесет вас в колдовской зимний лес, где царствует могущественный волшебник Морозко.

Приключения, мораль и счастливый финал

Как и полагается в настоящей сказке, здесь жадность и злоба будут наказаны, а доброта и отзывчивость щедро вознаграждены. Зрители смогут стать свидетелями захватывающих приключений, которые преподадут важные уроки о честности и сострадании.

Не упустите шанс стать частью волшебства

Этот спектакль не только развлекает, но и вдохновляет. Прекрасная музыка и яркие костюмы создадут атмосферу настоящего волшебства. Ведь каждая сказка несет в себе глубокую мораль и учит нас тому, что добро всегда побеждает зло.

Приходите в театр и насладитесь сказочной атмосферой вместе с нами!

Декабрь
Январь
23 декабря вторник
10:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 350 ₽
14:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
24 декабря среда
10:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
28 декабря воскресенье
12:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 350 ₽
30 декабря вторник
10:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 500 ₽
12:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 500 ₽
4 января воскресенье
10:00
Дом актера Самара, Вилоновская, 24
от 350 ₽
12:00
Дом актера Самара, Вилоновская, 24
от 350 ₽

