Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Alkonost ХХХ
Киноафиша Alkonost ХХХ

Alkonost ХХХ

16+
Возраст 16+

О концерте

Юбилейный концерт группы Alkonost в клубе «Нирвана»

В клубе «Нирвана» состоится концерт группы Alkonost в честь её 30-летия. Это событие обещает стать незабываемым вечером, где соберутся лучшие композиции различных лет, а также редкие песни, которые давно не звучали со сцены.

Встреча прошлого и настоящего

Концерт станет уникальной возможностью для поклонников группы насладиться знакомыми мелодиями, похожими на письма из времени, а также открыть для себя новые смыслы, которые станут продолжением пути группы. Alkonost приглашает всех разделить этот праздник и вновь окунуться в мир музыки, которая хранит важные моменты жизни.

30 лет на сцене

В этом году Alkonost отмечает 30 лет на сцене — тридцать лет песен, которые согревали и поддерживали слушателей. За эти годы группа обрела множество поклонников, которые стали свидетелями дорог, встреч и голосов, звучащих в унисон.

Праздничный тур

В честь юбилея группа объявляет о большом праздничном туре, который станет не просто серией концертов, а тёплым разговором со слушателями. Alkonost рада видеть как тех, кто был с ними с самого начала, так и новых почитателей их творчества. Вместе они смогут спеть, вспомнить и укрепить связи с близкими по духу.

Приходите на юбилейный концерт Alkonost, чтобы пережить вечер, наполненный музыкой и теплотой воспоминаний.

Купить билет на концерт Alkonost ХХХ

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
16 октября пятница
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1500 ₽

В ближайшие дни

С.О.С. Осенний концерт
16+
Постпанк

С.О.С. Осенний концерт

29 октября в 19:00 Нирвана
от 910 ₽
Уральское дело. Открытая запись подкаста «Дневники Лоры Палны»
18+
Юмор

Уральское дело. Открытая запись подкаста «Дневники Лоры Палны»

4 июля в 19:00 Свобода
от 1200 ₽
Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса
6+
Классическая музыка

Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса

21 декабря в 19:00 Космос
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше