Павел Пиковский. Электричество
Киноафиша Павел Пиковский. Электричество

Павел Пиковский. Электричество

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Павла Пиковского: Мир в одной комнате

Павел Пиковский — талантливый музыкант, поэт и автор-исполнитель, который является лидером группы «Хьюго» и участником проекта «Необарды». На своих концертах он создает уникальную атмосферу, за которую его любят зрители.

Музыка, погружающая в воспоминания

В его песнях гармонично переплетаются яркие картины из детства и отсылки к современным событиям. Павел умело вплетает в свои композиции простые бытовые истории и глубокие афоризмы, что делает каждое выступление поистине захватывающим.

Звучание и эмоции

Фирменный стиль Пиковского заключается в сочетании изобретательности и силы академического вокала. Его музыкальные повороты удивляют и вдохновляют, а одушевленная любовь к гитаре наполняет каждую ноту особой энергией.

Уютная атмосфера концерта

На живых выступлениях Павла зрители могут ощутить рок-н-ролльную мощь его песен, но при этом атмосфера остается максимально комфортной. Каждое выступление становится наполненным теплотой, словно весь мир помещается в одну маленькую комнату, где каждый найдет что-то для себя.

Не упустите возможность посетить концерт Павла Пиковского и погрузиться в его уникальное музыкальное путешествие!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 сентября
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
20:00 от 1200 ₽
Пермь, 26 сентября
Кама Пермь, Сибирская, 25
20:00 от 1200 ₽
Казань, 21 ноября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
20:00 от 1500 ₽

