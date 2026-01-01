Ретро-вечеринка в Jam club

Приглашаем вас насладиться рок-н-ролльной атмосферой 50-х годов в Jam club! Это событие подойдет как поклонникам классической музыки, так и тем, кто ценит стильные ретро-вечеринки.

Музыкальная программа

На вечеринке выступит рок-н-ролльный коллектив, который представит вам настоящие хиты эры рокабилли, свинга и классического рок-н-ролла. Звучание знакомых мелодий погрузит вас в атмосферу ушедшей эпохи, а современные хиты, стилизованные под Элвиса, добавят нотку свежести.

Атмосфера ретро

Неотъемлемой частью вечера станут очаровательные девушки в алой помаде и каблуках, которые создадут невероятную атмосферу. Так что, если вам по душе эстетика пинап-постеров и шуршание винтажных пластинок, эта вечеринка для вас!

Не упустите возможность провести вечер в окружении музыки и стиля 50-х. Мы ждем вас на вечеринке «Маршмэллоус»!