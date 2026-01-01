Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Каловый Завод
Билеты от 1200₽
Киноафиша Каловый Завод

Каловый Завод

18+
Продолжительность 240 минут
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте

Концерт группы «Каловый Завод»

Совсем скоро состоится концерт группы «Каловый Завод». Это яркое событие привлечет внимание зрителей, предпочитающих неординарные музыкальные проекты и обсуждение острых социальных тем.

Тема концерта

Группа обещает весело и остро поднять важные вопросы о человеческих слабостях и пороках. Их музыка сочетает в себе элементы сарказма и критики, что делает выступление не только развлекательным, но и заставляет задуматься о значимых аспектах жизни.

Почему стоит посетить

Концерт «Калового Завода» — это отличная возможность насладиться исполнением живой музыки в дружеской атмосфере клуба. Если вы цените оригинальные музыкальные идеи и хотите провести вечер в компании единомышленников, это мероприятие для вас.

Купить билет на концерт Каловый Завод

Помощь с билетами
Сентябрь
19 сентября суббота
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1200 ₽
В других городах
Сентябрь
18 сентября пятница
19:00
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Орган и рояль при свечах. Рок‑баллады
12+
Рок

Орган и рояль при свечах. Рок‑баллады

17 июня в 20:30 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Симфония Атака Титанов - Оркестр CAGMO
6+
Живая музыка

Симфония Атака Титанов - Оркестр CAGMO

18 июля в 18:00 КЦ ЗИЛ
от 3500 ₽
Скворцы Степанова - 18 лет
16+
Рок Панк

Скворцы Степанова - 18 лет

25 октября в 20:00 Eclipse
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше