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Алиса в Стране чудес
Билеты от 1800₽
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Путешествие в Страну Чудес: за пределами обычного мира

Спектакль, вдохновленный знаменитым произведением Льюиса Кэрролла, предлагает зрителям уникальное путешествие, полное загадок и сюрпризов. Страна Чудес — это место, где невозможное становится возможным, а логика и здравый смысл теряют свою силу. И всё, что нужно для того, чтобы отправиться туда, — это следовать за Белым Кроликом.

В поисках истины через безумие

Здесь, в Стране Чудес, герой — Алиса — сталкивается с фигурами, чей разум и поведение подчиняются странным, нелепым правилам. Она встретит Червонную Королеву, чья жестокость и тирания, как правило, маскируются под властной уверенностью, и Шляпника, чьи невообразимые выходки ставят под сомнение привычные нам нормы реальности. Эти персонажи и их действия становятся метафорой абсурдных страхов, предрассудков и ограничений, с которыми сталкивается человек.

Страхи и шаблоны, разрывающиеся на глазах

Спектакль обращается к тем вопросам, о которых часто молчат: страхам, внутренним барьерам, социальным шаблонам. Он бросает вызов привычным представлениям, разрывая их на куски с помощью ярких, необычных и шокирующих образов. Все это происходит на фоне невероятных событий и превращений, которые оставляют зрителей в постоянном состоянии удивления и недоумения.

Миф о нормальности

В этом мире, где ничего не подчиняется законам логики, зритель оказывается в роли исследователя, которому предстоит выявить, где заканчивается абсурд и начинается реальность. Подобно Алисе, вам предстоит столкнуться с собственной истиной, в которой на поверхности — смех, а внутри — настоящая драма. Спектакль «Алиса в Стране Чудес» позволяет каждому зрителю по-настоящему взглянуть на мир с точки зрения персонажей, для которых мир всегда кажется странным и неразгаданным.

Откровенность и загадки

Не бойтесь открыться этому миру, не задавайте лишних вопросов и не ищите простых ответов. Страна Чудес — это место, где логика не имеет власти, а каждый выбор приводит к новым тайнам и возможным открытиям.

Режиссер
Александр Мишунин
В ролях
Софья Максимча
Мария Кузнецова
Дарья Петрова
Арина Федосенко
Вероника Юрьева

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
15:00 от 1800 ₽

Фотографии

Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес

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