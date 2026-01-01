Alex Abra. Strangers In The Night. Sinatra show
Alex Abra. Strangers In The Night. Sinatra show

Возраст 18+
О концерте

Концерт ALEX ABRA - STRANGERS IN THE NIGHT: SINATRA SHOW

В Джаз Клубе «Союз композиторов» состоится уникальный концерт ALEX ABRA - STRANGERS IN THE NIGHT: SINATRA SHOW. Зрители окунутся в атмосферу старого Голливуда и бродвейских мюзиклов, наслаждаясь романтическими мелодиями в исполнении известного джазового вокалиста Алекса Абра и лучших музыкантов столицы.

В программе выступления — легендарные хиты Фрэнка Синатры: «Strangers In The Night», «Moon River», «Fly Me To The Moon» и многие другие. Это будет не просто концерт, а настоящий музыкальный спектакль, наполненный юмором, шутками и импровизациями.

Аутентичное звучание и харизма

Особенностью концерта станет 100% аутентичность звучания. Алекс Абра, обладающий бархатным баритоном, благодаря свободному владению английским языком и глубокому пониманию джазового стиля, сможет передать атмосферу оригинальных композиций.

Очарование старого Голливуда и стильная подача создадут поистине незабываемую атмосферу для всех любителей джазовой музыки. Этот концерт станет ярким событием для поклонников Фрэнка Синатры и джазовой сцены в целом.

Июнь
Октябрь
Ноябрь
10 июня среда
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 2500 ₽
15 октября четверг
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
25 ноября среда
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 2500 ₽

