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Дж. Верди «Набукко»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дж. Верди «Набукко»

Дж. Верди «Набукко»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Опера «Набукко» в Концертном Исполнении

3 октября 2025 года состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Набукко» в концертном исполнении. Музыкальный руководитель и дирижер – Александр Самоилэ, а дирижер сценического оркестра – Валерий Крицков. Хоровое исполнение под руководством хормейстера Юлии Сенюковой добавит этому произведению особую атмосферу.

История создания

«С оперы "Набукко" действительно началась моя творческая карьера», – говорил Верди. Эта опера, написанная 28-летним композитором, стала его первым большим успехом на сцене. После неудач с двумя предыдущими операми и личных трагедий, именно «Набукко» вдохновила Верди вернуться к творчеству и продолжить свой путь в музыке.

Либретто и сюжет

Либретто, написанное Солерой, было предложено Верди импресарио театра Ла Скала Мерелли. Библейская история о царе Навуходоносоре, который раскаивается в своих грехах и приходит к истинной вере, захватывает дух. В центре сюжета также находятся страдания евреев и коварство дочери царя Абигайль, стремящейся к власти любой ценой.

Премьера и её значение

Премьера «Набукко» состоялась 9 марта 1842 года в театре Ла Скала и произвела фурор. С этой оперы Верди стал знаменитым, а само произведение завоевало сердца зрителей. «Набукко» до сих пор остается одной из самых популярных опер в мире.

Рекомендации для зрителей

Спектакль рекомендован зрителям старше 12 лет. Опера будет исполняться на итальянском языке с русскими субтитрами, что сделает её доступной для широкой аудитории.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться шедевром Верди в исполнении талантливых музыкантов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 3700 ₽
12 апреля
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2000 ₽

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