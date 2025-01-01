Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алессандро Сафина с симфоническим оркестром
Киноафиша Алессандро Сафина с симфоническим оркестром

Алессандро Сафина с симфоническим оркестром

Любимый в России итальянский тенор 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт всемирно известного Алессандро Сафины

Всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина приглашает вас на свой юбилейный концерт с большим симфоническим оркестром! Лауреат международных конкурсов, обладатель уникального голоса, Сафина свободно поет на нескольких языках, завораживая слушателей своим обаянием и чувственным тембром.

Музыка для каждого

В репертуаре певца можно найти не только классические произведения, но и эстрадные композиции, элементы поп-музыки и соула. Особое место занимают песни из мюзиклов и известная композиция "Luna" из альбома "Insieme a te", которая стала саундтреком популярного телесериала «Клон».

Неповторимая атмосфера

Выступление Алессандро Сафина в сопровождении симфонического оркестра позволяет раскрыть самые смелые оттенки его голоса, продемонстрировать необычайную полётность и объём звучания. Уникальный тембр, итальянское обаяние и популярные композиции создадут атмосферу незабываемого музыкального праздника.

Путь к успеху

Сафина получил первый приз Международного вокального конкурса им. Кати Риччарелли в 1989 году и с тех пор активно работает в области академической музыки. За несколько лет он исполнил ведущие партии в операх «Богема», «Севильский цирюльник», «Любовный напиток», «Русалка» и других. Исполняя арии из «Евгения Онегина» и «Богемы», артист стремился приблизить оперное искусство к широкой аудитории, оживляя его элементами поп-музыки. Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет «оперным роком» — стилем, в котором сочетаются поп-музыка, академический вокал, соул и мелодии мюзиклов.

Не упустите возможность насладиться музыкальным талантом Алессандро Сафины и погрузиться в мир итальянской музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 29 сентября
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
20:00

Фотографии

Алессандро Сафина с симфоническим оркестром

В ближайшие дни

Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
12+
Джаз
Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
4 ноября в 21:00 Menu Wine
от 800 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
30 июля в 18:30 Khosta Spot
от 1500 ₽
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
9 сентября в 22:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше