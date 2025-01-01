Алессандро Сафина с симфоническим оркестром

Концерт всемирно известного Алессандро Сафины

Всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина приглашает вас на свой юбилейный концерт с большим симфоническим оркестром! Лауреат международных конкурсов, обладатель уникального голоса, Сафина свободно поет на нескольких языках, завораживая слушателей своим обаянием и чувственным тембром.

Музыка для каждого

В репертуаре певца можно найти не только классические произведения, но и эстрадные композиции, элементы поп-музыки и соула. Особое место занимают песни из мюзиклов и известная композиция "Luna" из альбома "Insieme a te", которая стала саундтреком популярного телесериала «Клон».

Неповторимая атмосфера

Выступление Алессандро Сафина в сопровождении симфонического оркестра позволяет раскрыть самые смелые оттенки его голоса, продемонстрировать необычайную полётность и объём звучания. Уникальный тембр, итальянское обаяние и популярные композиции создадут атмосферу незабываемого музыкального праздника.

Путь к успеху

Сафина получил первый приз Международного вокального конкурса им. Кати Риччарелли в 1989 году и с тех пор активно работает в области академической музыки. За несколько лет он исполнил ведущие партии в операх «Богема», «Севильский цирюльник», «Любовный напиток», «Русалка» и других. Исполняя арии из «Евгения Онегина» и «Богемы», артист стремился приблизить оперное искусство к широкой аудитории, оживляя его элементами поп-музыки. Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет «оперным роком» — стилем, в котором сочетаются поп-музыка, академический вокал, соул и мелодии мюзиклов.

Не упустите возможность насладиться музыкальным талантом Алессандро Сафины и погрузиться в мир итальянской музыки!