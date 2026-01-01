Крыли
Киноафиша Крыли

18+
Сольный концерт Крыли 

Вас ждет сольный концерт Крыли, артистки из Якутии, которая завоевала популярность благодаря своим трекам «Селфлав» и «Bolt». 

Крыли сочетает танцевальное звучание с интеллектуальной и ироничной подачей, что создает уникальные визуально и музыкально выверенные шоу. Концерт будет интересен любителям нео-попа и самобытных выступлений.

После успешного летнего сезона и резкого роста популярности, артистка вновь привлекает внимание широкой аудитории. Ее треки «Селфлав» и «Bolt» уже собрали более 5 миллионов прослушиваний, а Крыли продолжает уверенно занимать позиции в топах стриминговых платформ, ежедневно собирая свыше 200 000 прослушиваний.

Каждый новый трек подчеркивает статус Крыли как одного из самых ярких голосов новой российской нео-поп-сцены. Ее музыка одновременно дерзкая и тонкая, танцевальная и глубоко личная.

Предстоящий концерт не станет просто выступлением. Это будет тщательно продуманное шоу, где каждый элемент — от вокала до костюмов — создаст единый художественный образ. Не упустите возможность своими глазами увидеть и услышать новый голос времени под ритмы, свет и тексты, которые останутся с вами надолго.

Май
Сентябрь
22 мая пятница
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1500 ₽
6 сентября воскресенье
20:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 1500 ₽
27 сентября воскресенье
20:00
Метелица-С Самара, Революционная, 146
от 1500 ₽

