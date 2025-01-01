Меню
12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт легендарного Александра Розенбаума

Александр Розенбаум — известный российский артист, обладающий внушительным списком наград. Его достижения включают премии «Золотой граммофон» и «Шансон года», а также звания «заслуженного» и «народного артиста Российской Федерации». На предстоящем концерте зрители смогут насладиться как любимыми хитами, так и новыми произведениями.

Концерт станет особенным событием благодаря неповторимому стилю исполнения Александра Розенбаума. Артист всегда выступает с гитарой наперевес, привнося в каждое выступление уникальную атмосферу.

Поклонники музыки и стихов Розенбаума высоко ценят его способность вести доверительный диалог с аудиторией. Концерт обещает быть насыщенным, полным честности и самоотдачи, что делает его привлекательным для всех, кто ценит гармонию и взаимопонимание.

Александр Розенбаум

В других городах
Март
13 марта пятница
19:00
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
от 8000 ₽
14 марта суббота
19:00
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
от 8000 ₽
19 марта четверг
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 8000 ₽
20 марта пятница
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 8000 ₽

