Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара
Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный фейерверк от Большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга

Приготовьтесь к захватывающему событию, которое оставит глубокий след в сердцах каждого зрителя! Великолепный коллектив приглашает вас на свой незабываемый концерт — «Оркестр Поля Мориа - Золотая коллекция из репертуара маэстро».

Наследие Поля Мориа

Это не просто концерт; это настоящий музыкальный фейерверк, который подарит вам невероятные эмоции. Музыка Поля Мориа известна всем нам по любимым советским телепередачам «В мире животных» и «Кинопанорама». Его композиции вошли в жизнь каждого советского человека, тесно переплетаясь с песнями Мирей Матье, Шарля Азнавура и Далиды.

Искусство на сцене

Большой эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга — это истинные мастера своего дела. Коллектив собрал вокруг себя энергичных и талантливых музыкантов, способных погрузить вас в мир живой музыки. Каждый звук, каждое исполнение поражает великолепием и разнообразием инструментов. Вы ощутите вибрации настоящего искусства, которые перенесут вас в другое измерение, полное волшебства и чистой энергии.

Не упустите возможность

Проникнитесь этим потрясающим зрелищем и откройте для себя новые грани музыки. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события — ваш вечер станет окончательным аккордом в мире музыкального наслаждения!

Октябрь
Январь
27 октября понедельник
19:00
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
от 1800 ₽
26 января понедельник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100

Фотографии

Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара

