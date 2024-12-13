Концерт Александра Пушного в Санкт-Петербурге

23 мая 2025 года в Aurora Concert Hall состоится большой концерт Александра Пушного. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

О Александре Пушном

Александр Пушной, известный своими юмористическими каверами и нестандартным подходом к музыке, давно завоевал любовь публики. Его творчество сложно уместить в традиционные жанровые рамки, так как его репертуар включает как оригинальные композиции, так и уникальные каверы на известные хиты, часто смешанные в одном произведении. Пушной не стремится к титулу «короля рок-н-ролла», предпочитая оставаться искренним и веселым артистом.

Концертная программа

На концерте 23 мая вас ждёт разнообразная программа, в которой будут звучать как полюбившиеся авторские хиты, так и оригинальные каверы. Каждое выступление Александра Пушного — это яркое рок-шоу, наполненное энергией и позитивом, которое заряжает зрителей на недели вперёд.

Приходите в Aurora Concert Hall 23 мая и погружайтесь в атмосферу громкой, яркой и весёлой музыки вместе с Александром Пушным. Ждём вас на незабываемом концерте!