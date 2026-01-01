Великолепие барокко: «Времена года» Вивальди

Во Дворце Белосельских-Белозерских пройдет исполнение бессмертного шедевра эпохи барокко — «Времена года» Антонио Вивальди. Это произведение великого итальянского композитора воспевает красоту природы в разные времена года, создавая яркие образы и незабываемые мелодии.

Музыка Вивальди удивляет своей виртуозностью и красочностью. Каждый из четырех концертов, посвященных весне, лету, осени и зиме, рассказывает свою уникальную историю, передавая атмосферу каждого времени года.

Дирижирует концертом Алексей Ньяга, а прославленные солисты Сергей Булатов и Ксения Кошелева создадут незабываемое звучание. Этот концерт станет отличным событием как для любителей классической музыки, так и для поклонников творчества Вивальди.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов!