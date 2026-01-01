Оповещения от Киноафиши
Времена года
Времена года

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О концерте

Великолепие барокко: «Времена года» Вивальди

Во Дворце Белосельских-Белозерских пройдет исполнение бессмертного шедевра эпохи барокко — «Времена года» Антонио Вивальди. Это произведение великого итальянского композитора воспевает красоту природы в разные времена года, создавая яркие образы и незабываемые мелодии.

Музыка Вивальди удивляет своей виртуозностью и красочностью. Каждый из четырех концертов, посвященных весне, лету, осени и зиме, рассказывает свою уникальную историю, передавая атмосферу каждого времени года.

Дирижирует концертом Алексей Ньяга, а прославленные солисты Сергей Булатов и Ксения Кошелева создадут незабываемое звучание. Этот концерт станет отличным событием как для любителей классической музыки, так и для поклонников творчества Вивальди.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт Времена года

В других городах
Март
22 марта воскресенье
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽

