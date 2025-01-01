Парад джазового вокала

Золотая классика джаза на сцене джазовой филармонии Санкт-Петербурга

В программе предстоит насладиться шедеврами известных мировых фильмов и бродвейских постановок, которые благодаря выдающимся джазовым исполнителям стали истинной джазовой классикой. Это уникальная возможность услышать знакомые мелодии в новом, ярком звучании.

Вокалисты, которых стоит услышать

На сцене выступят талантливые джазовые вокалисты:

заслуженная артистка России Эльвира Трафова

Юлия Касьян

Татьяна Бубельникова

Виктория Урусова

Каждое выступление обещает подарить зрителям море эмоций и незабываемые впечатления.

Музыкальный ансамбль

Поддержат вокалистов виртуозы под руководством народного артиста России Давида Голощекина. В состав ансамбля входят:

з.а. Азербайджана Гасан Багиров / Андрей Рябов — гитара

Николай Сизов — фортепиано

Вадим Михайлов — контрабас

Гарий Багдасарьян / Андрей Иванов — ударные

Не упустите шанс стать свидетелем этого выдающегося музыкального события, которое обещает подарить вам незабываемые моменты и эмоции!