Парад джазового вокала
Киноафиша Парад джазового вокала

Парад джазового вокала

12+
Возраст 12+

О концерте

Золотая классика джаза на сцене джазовой филармонии Санкт-Петербурга

В программе предстоит насладиться шедеврами известных мировых фильмов и бродвейских постановок, которые благодаря выдающимся джазовым исполнителям стали истинной джазовой классикой. Это уникальная возможность услышать знакомые мелодии в новом, ярком звучании.

Вокалисты, которых стоит услышать

На сцене выступят талантливые джазовые вокалисты:

  • заслуженная артистка России Эльвира Трафова
  • Юлия Касьян
  • Татьяна Бубельникова
  • Виктория Урусова

Каждое выступление обещает подарить зрителям море эмоций и незабываемые впечатления.

Музыкальный ансамбль

Поддержат вокалистов виртуозы под руководством народного артиста России Давида Голощекина. В состав ансамбля входят:

  • з.а. Азербайджана Гасан Багиров / Андрей Рябов — гитара
  • Николай Сизов — фортепиано
  • Вадим Михайлов — контрабас
  • Гарий Багдасарьян / Андрей Иванов — ударные

Не упустите шанс стать свидетелем этого выдающегося музыкального события, которое обещает подарить вам незабываемые моменты и эмоции!

Декабрь
Январь
Февраль
18 декабря четверг
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
30 января пятница
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
25 февраля среда
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27

