Парад джазового вокала

В программе предстоит насладиться шедеврами известных мировых фильмов и бродвейских постановок, которые благодаря выдающимся джазовым исполнителям стали истинной джазовой классикой. Это уникальная возможность услышать знакомые мелодии в новом, ярком звучании.
На сцене выступят талантливые джазовые вокалисты:
Каждое выступление обещает подарить зрителям море эмоций и незабываемые впечатления.
Поддержат вокалистов виртуозы под руководством народного артиста России Давида Голощекина. В состав ансамбля входят:
Не упустите шанс стать свидетелем этого выдающегося музыкального события, которое обещает подарить вам незабываемые моменты и эмоции!