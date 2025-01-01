Александр Бардин. Кучерявый вечер

Кучерявый вечер Александра Бардина: незабываемое музыкальное событие

За его спиной десятки аншлаговых концертов по всей России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он – заслуженный артист и солист группы САДко, композитор и мультиинструменталист, чьи песни полюбились многим. Стремительное нарастание популярности обеспечили ему сотни тысяч подписчиков в соцсетях и миллионы зрителей на его выступлениях.

Александр Бардин – любимый гость музыкальных шоу Андрея Малахова, таких как «Песни от всей души» и «Привет, Андрей!». На его концертах зрители погружаются в атмосферу тепла и душевности, где звучат авторские песни, превратившиеся в народные хиты, написанные на проникновенные стихи белорусской и пермской поэтесс.

Что ожидать на концерте?

На Кучерявом вечере прозвучат знаменитые Бардинские припевки, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных слушателей. Это отличный повод провести вечер в компании близких и насладиться живой музыкой.

Не упустите возможность стать частью этого яркого и душевного музыкального события. Приходите сами и приглашайте своих друзей!