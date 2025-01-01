Александр Бардин. Кучерявый вечер

Меню
Кучерявый вечер Александра Бардина: незабываемое музыкальное событие

За его спиной десятки аншлаговых концертов по всей России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он – заслуженный артист и солист группы САДко, композитор и мультиинструменталист, чьи песни полюбились многим. Стремительное нарастание популярности обеспечили ему сотни тысяч подписчиков в соцсетях и миллионы зрителей на его выступлениях.

Александр Бардин – любимый гость музыкальных шоу Андрея Малахова, таких как «Песни от всей души» и «Привет, Андрей!». На его концертах зрители погружаются в атмосферу тепла и душевности, где звучат авторские песни, превратившиеся в народные хиты, написанные на проникновенные стихи белорусской и пермской поэтесс.

На Кучерявом вечере прозвучат знаменитые Бардинские припевки, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных слушателей. Это отличный повод провести вечер в компании близких и насладиться живой музыкой.

Не упустите возможность стать частью этого яркого и душевного музыкального события. Приходите сами и приглашайте своих друзей!

25 января воскресенье
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 2000 ₽
25 мая понедельник
19:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 1900 ₽
1 июня понедельник
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 1900 ₽

Мещера. Легенды древних. Часть 2
16+
Фолк Тяжелый рок
Мещера. Легенды древних. Часть 2
20 февраля в 19:00 Викинг
от 2000 ₽
АК-47
18+
Хип-хоп
АК-47
4 апреля в 19:00 Ангар
от 2200 ₽
Горшенев. Юбилейный тур
12+
Рок
Горшенев. Юбилейный тур
18 марта в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 2600 ₽
