Опера «Альцина» в театре имени Н.И. Сац

Опера «Альцина, или Волшебный остров» Георга Фридриха Генделя — это одна из самых прекрасных опер барокко. С захватывающим сюжетом и божественной музыкой, она перенесет зрителей в мир волшебства и драматических эмоций.

Сюжет

На волшебном острове, где обитает могущественная колдунья Альцина, каждый прохожий может стать жертвой её магии — будь то камень, дерево или живое существо. Единственным, кто избежал этой участи, оказался рыцарь Руджеро. Влюбившись в него, Альцина не догадывается, что его невеста, Брадаманта, отправилась на его поиски. На сцене разворачивается череда любовных переплетений, ревности и прощений, которые наполняют эту оперу неповторимой атмосферой.

Режиссер и исполнители

Музыкальным руководителем и дирижёром спектакля является Алевтина Иоффе, лауреат международного конкурса. Постановка выполняется заслуженным деятелем искусств России, Георгием Исаакяном, который также является лауреатом премии «Золотая Маска». Их совместная работа обещает стать истинным праздником для любителей оперного жанра.

Специально для будущих мам

Этот спектакль создан с особым вниманием к будущим родителям. Музыка считается одним из самых возвышенных искусств, способствующих гармоничному развитию личности ещё не родившегося ребёнка. Опера «Альцина» представит уникальный опыт для мам, открывая новые грани комфорта и эстетики.

Приходите насладиться великой музыкой и поэтическим сюжетом, которые оживут на сцене театра имени Н.И. Сац. Опера «Альцина» станет не только художественным событием, но и важным шагом в эмоциональном развитии будущих родителей.