Стендап-концерт Альберта Сафина в Москве

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт с участием Альберта Сафина. Этот выступление объединяет элементы эксперимента, психологии и интеллектуального юмора. Приготовьтесь к забавным моментам, интерактивным элементам и, конечно же, комическим ситуациям.

Альберт Сафин — не только комик, но и опытный психолог, бизнес-тренер и автор популярных книг. Его подход к юмору основан на глубоких знаниях человеческой природы, что придаёт его выступлениям особую глубину и восхитительный шарм.

Место проведения и атмосферные условия

Событие состоится в уютном пространстве «Bolshevik Loft», где вас встретит разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Это идеальное место как для отдыха, так и для наслаждения комедийным вечером.

Рекомендации для гостей

Для вашего удобства мы рекомендуем приходить к сбору гостей, который начинается за час до начала мероприятия. Это поможет избежать задержек с заказами на кухне.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что на мероприятие есть возрастное ограничение 18+. При входе необходимо будет предъявить паспорт.

Не упустите возможность провести вечер в компании яркого юмора и интересных идей!