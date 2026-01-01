Akmal (Акмаль)
Возраст 6+

О концерте

Концерт Akmal в Концертном зале «Фестивальный»

В Концертном зале «Фестивальный» состоится выступление яркого певца и автора-исполнителя Akmala. В его репертуаре можно услышать популярные хиты, такие как «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал» и дуэт с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай». Это мероприятие станет отличной возможностью для поклонников современной поп-музыки насладиться живым исполнением любимых композиций.

Постоянный участник телевизионных проектов

Akmал активно участвует в телевизионных проектах и часто выступает на крупных площадках страны. Его выступление на шоу «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская» получило огромный резонанс в социальных сетях. Akmala можно увидеть на самых популярных музыкальных каналах, таких как МУЗ-ТВ, RU.TV, Музыка Первого и Russian Music Box.

Награды и успехи

За свою карьеру Akmal завоевал множество наград в музыкальной индустрии. Среди его достижений:

  • стуэтка премии Нового радио в номинации «Прорыв года»;
  • награда от телеканала RU.TV в рамках проекта «Звезды хайпа»;
  • победа в номинации «Прорыв года» на Fashion People Awards;
  • признание дуэта года за «Девочка, не прощай» по мнению журнала «MODA TOPICAL»;
  • музыкальный инфлюенсер премии «Like Awards»;
  • победитель премии Жара 2024 и номинант премии Ру-тв 2024.

Это выступление обещает стать ярким музыкальным событием, которое не оставит равнодушным никого из зрителей.

Август
16 августа воскресенье
20:00
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
от 2500 ₽

