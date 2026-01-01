Страницы симфонической классики
6+
О концерте

Концерт академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии

На главной сцене Концертного центра «Сириус» выступит старейший симфонический оркестр России — академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Его история началась в 1882 году с Придворного музыкантского хора. В XX веке коллектив стал известен благодаря легендарному дирижёру Евгению Мравинскому, а позже важнейшую страницу в его биографии открыл Юрий Темирканов. Сегодня оркестром руководит народный артист России Николай Алексеев, сотрудничающий с коллективом более 20 лет.

Первый концерт серии ЗКР АСО в «Сириусе» представит яркую программу, в которой классические произведения будут соседствовать с редкими музыкальными шедеврами. Зрителей ждут знакомые страницы симфонического репертуара, а также джазовые повороты и музыкальный юмор.

Программа вечера

В программе можно будет услышать:

  • Иоганн Штраус — Увертюра к оперетте «Летучая мышь»
  • Фриц Крейслер — Liebesleid («Муки любви») для скрипки с оркестром.
    • Солист — Павел Попов (скрипка)
  • Джованни Боттезини — Большой концертный дуэт для скрипки и контрабаса с оркестром.
    • Солисты — Лев Клычков (скрипка), Евгений Рыжков (контрабас)
  • Фридрих Гульд — Концерт для виолончели и духовых в джазовом стиле (часть V. Finale alla marcia).
    • Солист — Дмитрий Хрычев (виолончель)
  • Бела Ковач — «Посвящение Гиоре Фейдману» для кларнета и струнного квартета.
    • Исполняют Никита Лютиков (кларнет) и другие музыканты
  • Марина Манафова — «Маленький слонёнок прогуливается» на тему Генри Манчини для флейты-пикколо, тубы и симфонического оркестра.
    • Солисты — Ксения Куэльяр (флейта-пикколо), Дмитрий Карахтанов (туба)
  • Вацлав Троян — «Серенада лягушки» для тромбона с оркестром.
    • Солист — Александр Бодосов (тромбон)
  • Пётр Чайковский — «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик» (с джазовой вставкой Я. Кларка).
    • Солисты — Дмитрий Терентьев (флейта) и другие музыканты
  • Якоб Гаде — Танго Jalousie («Ревность») для оркестра.
  • Андрей Петров — Юмореска из кинофильма «Человек-амфибия».
    • Солисты — группа ударников

Концерт продлится 50 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Возрастная категория: 6+.

Июль
26 июля воскресенье
18:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 700 ₽

