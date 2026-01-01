Страницы симфонической классики

Концерт академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии

На главной сцене Концертного центра «Сириус» выступит старейший симфонический оркестр России — академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Его история началась в 1882 году с Придворного музыкантского хора. В XX веке коллектив стал известен благодаря легендарному дирижёру Евгению Мравинскому, а позже важнейшую страницу в его биографии открыл Юрий Темирканов. Сегодня оркестром руководит народный артист России Николай Алексеев, сотрудничающий с коллективом более 20 лет.

Первый концерт серии ЗКР АСО в «Сириусе» представит яркую программу, в которой классические произведения будут соседствовать с редкими музыкальными шедеврами. Зрителей ждут знакомые страницы симфонического репертуара, а также джазовые повороты и музыкальный юмор.

Программа вечера

Іоганн Штраус — Увертюра к оперетте «Летучая мышь»

Фриц Крейслер — Liebesleid («Муки любви») для скрипки с оркестром. Солист — Павел Попов (скрипка)

Джованни Боттезини — Большой концертный дуэт для скрипки и контрабаса с оркестром. Солисты — Лев Клычков (скрипка), Евгений Рыжков (контрабас)

Фридрих Гульд — Концерт для виолончели и духовых в джазовом стиле (часть V. Finale alla marcia). Солист — Дмитрий Хрычев (виолончель)

Бела Ковач — «Посвящение Гиоре Фейдману» для кларнета и струнного квартета. Исполняют Никита Лютиков (кларнет) и другие музыканты

Марина Манафова — «Маленький слонёнок прогуливается» на тему Генри Манчини для флейты-пикколо, тубы и симфонического оркестра. Солисты — Ксения Куэльяр (флейта-пикколо), Дмитрий Карахтанов (туба)

Вацлав Троян — «Серенада лягушки» для тромбона с оркестром. Солист — Александр Бодосов (тромбон)

Пётр Чайковский — «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик» (с джазовой вставкой Я. Кларка). Солисты — Дмитрий Терентьев (флейта) и другие музыканты

Якоб Гаде — Танго Jalousie («Ревность») для оркестра.

Андрей Петров — Юмореска из кинофильма «Человек-амфибия». Солисты — группа ударников

— Юмореска из кинофильма «Человек-амфибия».

Концерт продлится 50 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Возрастная категория: 6+.