Ани Лорак. Шоу «Аура»
12+
О концерте

Ани Лорак представляет новое шоу «Aура»

Шоу «AУРА» — это не просто концерт, а рождение новой эпохи в творчестве Ани Лорак. 6 августа 2026 года в ЛД АЙСБЕРГ состоится премьера, которая станет настоящим событием года. После успешных программ «Каролина» и «ДИВА», артистка возвращается с проектом, где музыка, театр и технологии соединяются в одно целое.

История успеха

Шоу «Каролина» произвело настоящую революцию в отечественном шоу-бизнесе. Уникальные декорации, спецэффекты и разнообразные сценические образы, включая роскошные платья и эффектные корсеты, оставили незабываемое впечатление. Кульминацией стало удивительное выступление, когда Ани Лорак взмыла в воздух на «живой» люстре под песню «Я стану твоей» — момент, о котором до сих пор говорят поклонники.

Затем последовало шоу «ДИВА», состоящее из 22 высокотехнологичных номеров, где Ани Лорак перевоплощалась в легендарных женщин, олицетворяя силу и красоту женственности.

Что ожидает зрителей на «AУРА»

Шоу «AУРА» обещает стать откровением. Это шаг в новое измерение, манифест подлинности и женской энергии. С использованием новейших технологий и потрясающей сценографии, артистка приглашает зрителей заглянуть за кулисы своего творчества и прикоснуться к источнику вдохновения.

Каждая песня в этом шоу — часть личной истории, каждое движение — дыхание души, а световые эффекты — отражение внутреннего мира Ани Лорак. Зрители смогут увидеть мощные визуальные эффекты, новые аранжировки и эксклюзивные костюмы, созданные специально для этого проекта.

Уникальная атмосфера

Шоу «AУРА» — это вечер, когда музыка превращается в исповедь, сцена — в живое сердце, а сама Ани Лорак — в проводника между реальностью и вдохновением. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Август
6 августа четверг
20:00
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 3000 ₽

