Спектакль Академия смеха

Захватывающий психологический поединок на сцене театра имени Ленсовета

В центре сюжета — увлекательная история о драматурге, который приходит к чиновнику «от культуры», чтобы получить разрешение на исполнение своей пьесы в театре. Это не просто встреча: на сцене развернётся напряжённый психологический поединок, в котором каждое слово может изменить исход дела.

Режиссёрская концепция

Режиссёр Фёдор Пшеничный делится своими размышлениями о времени и жизни:

«С каждым годом жизнь ускоряет шаг. В погоне и спешке истинные мотивации рассеиваются. Человек, подстраиваясь под изуродованную систему отношений, уверяет себя в правильности принятого решения, обманно закрывая глаза, чтобы не выпасть из этой толпы.

Так, незаметно, кто бы он ни был — чиновник или художник, король или нищий — теряет своё «Я», утрачивает своего «внутреннего ребенка» и превращается в машину.

И где же таится та секунда, когда мы вновь становимся детьми? То мгновение, когда светит украденное Солнце из-за горизонта?»

Ожидайте неожиданные повороты

Спектакль поднимает важные вопросы о человеческой природе и утрате индивидуальности в современном мире. Увлекательный сюжет и глубокие философские размышления сделают вечер незабываемым!