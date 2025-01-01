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Академия смеха
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Спектакль Академия смеха

16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Захватывающий психологический поединок на сцене театра имени Ленсовета

В центре сюжета — увлекательная история о драматурге, который приходит к чиновнику «от культуры», чтобы получить разрешение на исполнение своей пьесы в театре. Это не просто встреча: на сцене развернётся напряжённый психологический поединок, в котором каждое слово может изменить исход дела.

Режиссёрская концепция

Режиссёр Фёдор Пшеничный делится своими размышлениями о времени и жизни:
«С каждым годом жизнь ускоряет шаг. В погоне и спешке истинные мотивации рассеиваются. Человек, подстраиваясь под изуродованную систему отношений, уверяет себя в правильности принятого решения, обманно закрывая глаза, чтобы не выпасть из этой толпы.

Так, незаметно, кто бы он ни был — чиновник или художник, король или нищий — теряет своё «Я», утрачивает своего «внутреннего ребенка» и превращается в машину.

И где же таится та секунда, когда мы вновь становимся детьми? То мгновение, когда светит украденное Солнце из-за горизонта?»

Ожидайте неожиданные повороты

Спектакль поднимает важные вопросы о человеческой природе и утрате индивидуальности в современном мире. Увлекательный сюжет и глубокие философские размышления сделают вечер незабываемым!

Режиссер
Федор Пшеничный
В ролях
Сергей Перегудов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 3900 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 17 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 10 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 3300 ₽

В ближайшие дни

Игроки
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18 сентября в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
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6 сентября в 13:00 Михайловский театр
от 2000 ₽
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19 сентября в 19:00 Новая сцена Александринского театра
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