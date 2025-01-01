Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арбуз / Война завтра не закончится
Киноафиша Арбуз / Война завтра не закончится

Спектакль Арбуз / Война завтра не закончится

Постановка
Суббота. Сцена «Флигель» 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль Театра «Суббота» в пространстве «Флигель»

Санкт-Петербургский театр «Суббота» представляет новый спектакль, который включает в себя две пьесы: «Арбуз» Анны Киссель и «Война завтра не закончится» Игоря Яковлева. Этот проект обещает стать настоящим хитом среди зрителей, ищущих глубокие и многогранные истории о человеческих отношениях.

О пьесах

Первая пьеса, «Арбуз», рассказывает о любви между людьми различных конфессий и характеров, при этом на первый план выходят мужчины и их восприятие любовных отношений. Вторая пьеса, «Война завтра не закончится», предлагает зрителям проникнуться размышлениями о людях, чьи жизни постепенно исчезают, и которые начинают цепляться за простые действия, пытаясь сохранить свое существование.

Режиссёрский состав

Режиссёры Михаил Лебедев и Дмитрий Акимов, работавшие ранее с известным Максимом Ахрамеевым, вложили в эту постановку своё видение человеческих отношений, что делает спектакль особенно актуальным. Их совместный опыт и стремление к созданию оригинальных и многофункциональных историй несомненно принесут зрителям незабываемые впечатления.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и погрузиться в мир сложных человеческих эмоций и отношений!

Купить билет на спектакль Арбуз / Война завтра не закончится

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
16 декабря вторник
19:00
Суббота. Сцена «Флигель» Санкт-Петербург, Звенигородская, 28
от 1200 ₽
31 января суббота
19:30
Суббота. Сцена «Флигель» Санкт-Петербург, Звенигородская, 28
от 1200 ₽
15 февраля воскресенье
19:30
Суббота. Сцена «Флигель» Санкт-Петербург, Звенигородская, 28
от 1200 ₽

Фотографии

Арбуз / Война завтра не закончится Арбуз / Война завтра не закончится Арбуз / Война завтра не закончится

В ближайшие дни

Вафельное сердце
6+
Сторителлинг Детский
Вафельное сердце
21 декабря в 12:00 Открытое пространство
от 1500 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
19 декабря в 17:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
Билеты
Школа злословия
16+
Комедия Премьера
Школа злословия
6 марта в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше