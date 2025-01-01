Спектакль Арбуз / Война завтра не закончится

Спектакль Театра «Суббота» в пространстве «Флигель»

Санкт-Петербургский театр «Суббота» представляет новый спектакль, который включает в себя две пьесы: «Арбуз» Анны Киссель и «Война завтра не закончится» Игоря Яковлева. Этот проект обещает стать настоящим хитом среди зрителей, ищущих глубокие и многогранные истории о человеческих отношениях.

О пьесах

Первая пьеса, «Арбуз», рассказывает о любви между людьми различных конфессий и характеров, при этом на первый план выходят мужчины и их восприятие любовных отношений. Вторая пьеса, «Война завтра не закончится», предлагает зрителям проникнуться размышлениями о людях, чьи жизни постепенно исчезают, и которые начинают цепляться за простые действия, пытаясь сохранить свое существование.

Режиссёрский состав

Режиссёры Михаил Лебедев и Дмитрий Акимов, работавшие ранее с известным Максимом Ахрамеевым, вложили в эту постановку своё видение человеческих отношений, что делает спектакль особенно актуальным. Их совместный опыт и стремление к созданию оригинальных и многофункциональных историй несомненно принесут зрителям незабываемые впечатления.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и погрузиться в мир сложных человеческих эмоций и отношений!