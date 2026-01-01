Вечер народной музыки с Acid Hasid в джаз-клубе Бутмана

В джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет выступление ансамбля народной музыки Acid Hasid. Этот уникальный коллектив состоит из музыкантов, каждый из которых является не только исполнителем, но и полноправным солистом, обладающим большим опытом в области современной народной музыки.

Acid Hasid сочетает в своих выступлениях эстетику арт-объекта и карнавальное звучание. Участие музыкантов в таких проектах, как ансамбль «Добраночь», группировка «Ленинград» и ансамбль А. Марцинкевича, а также их многочисленные выступления на международных и российских фестивалях демонстрируют глубокое понимание этнической музыки и стилей.

Особое внимание ансамбль уделяет возрождению клезмера — почти исчезающего вида искусства. В их творчестве звучат экстатические танцевальные ритмы и пронзительные инструментальные соло, которые соединяют прошлое и будущее, создавая атмосферу, полную живости и искренности.

